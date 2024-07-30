Üye Girişi
Haberler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Biyoteknoloji Alanında Ulusal Patent Başvurusu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde yürütülen 'Sürfaktan Modifiye Kullan-At Sensör Prototipi Projesi' ulusal patent başvurusu tescile hak kazandı. Proje, su kirleticisi olan fenolün sürfaktan modifiye kullan-at sensör prototipinin geliştirilmesini içeriyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) araştırma ekibince yürütülen "Sürfaktan Modifiye Kullan-At Sensör Prototipi Projesi"nin ulusal patent başvurusunun tescile hak kazandığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Çongur ve Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülküye Dudu Gül'ün projesinde üniversitenin yüzde 100 hak sahibi olduğu belirtildi.

Çalışmada, su kirleticisi olan fenolün 1 dakikanın altında sürfaktan modifiye kullan-at sensör prototipinin geliştirildiği belirtilen açıklamada, "Üniversitemizin biyoteknoloji alanındaki ilk patent tescili olan bu çalışma, 2021 yılında ülkemizin en büyük ve kapsamlı proje pazarı organizasyonlarından olan ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen 10. Kimya AR-GE Proje Pazarı'nda 'Temel Kimyasallar' kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görülmüş olup, 2024 yılında düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda (İKAF'24) sunulmuştur. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yapılan bu çalışma, biyoteknoloji alanında ilk olma özelliğini taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, BŞEÜ Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın başarıdan dolayı akademisyenleri kutladığı, üniversitenin olanaklarıyla akademik çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini, bu tür patent tescil sayılarının artacağını vurguladığı duyuruldu.

Kaynak: AA / Teknoloji

Teknoloji Güncel Haberler

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya

Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya

 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

Bakmadan Geçme

Mete Gazoz ne zaman, saat kaçta yarışacak? Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyat oyunları maç programı! Yusuf Dikeç kimdir? Atıcılıkta gümüş madalya sahibi Yusuf Dikeç kaç yaşında, nereli? Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzine indirimi geldi mi? 30 Temmuz motorin ve benzin fiyat listesi! ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI! MEB Öğretmen il içi 2. atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Silvan Belediyesi hangi parti kazandı? Diyarbakır Silvan Belediye Başkanı kim oldu? 2024 İBB Burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu başladı mı? 2024 TBMM TATİL TAKVİMİ l Meclis tatile mi girdi? Meclis tatile ne zaman girecek, kaç gün sürecek? Bugün (30 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! Cennet Cehennem Mağarası giriş ücreti ne kadar? Cennet Cehennem Mağarası ne zaman, hangi günler açık? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı şifresiz mi? Kazımcan Karataş kimdir? FC Orenburg'a kiralanan Kazımcan Karataş kaç yaşında nereli? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 30 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın yükseliyor mu? Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Hayvan hakları nedir? Hayvan hakları neden önemli? Hayvan hakları nasıl ortaya çıktı? Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, ne zaman açılıyor? Çukurova Uluslararası Havalimanı nerede?
Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı

Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title