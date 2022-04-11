Bıg Bang Anını ve Öncesini Hiçbir Zaman Bilemeyeceğiz'

Uzay politikaları ve teknolojileri uzmanı Prof. Dr. Fuat İnce, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının konuğu oldu.

Radyo Gar'da yayınlanan programa katılan İnce, Big Bang'le ( Büyük Patlama ) ilgili konuştu.

"Big Bang'den sonraki tüm olaylar mevcut fizik kanunlarıyla açıklanabiliyor."

MULTI-VERSE TEORİSİ

"Multi-verse yani çoklu evren teorisi var. Sonsuz evren var ve Büyük Patlama da oradaki patlamalardan bir tanesi diyenler var. Örneğin gazozu açtınız, içinde bir sürü kabarcıklar olur, o kabarcıklardan bir tanesi bizim evrenimiz. Öteki kabarcıklar da başka başka evrenler var diyenler var. Bu hiçbir zaman bilinemez, ölçülemez, mümkündür deniyor."

İnce, Ergül'ün "Big Bang'in nasıl olduğunu öğrenebilecek miyiz?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Big Bang'in öncesine ve o an ne oldu… Onu öğrenemeyeceğiz herhalde. Yeni spekülasyonlar çıkar ama gerçek budur diye hiçbir zaman söylenemeyecektir bence. Artık sizin inancınıza kalmış."

BIG BANG'İN SIRRINA BİR ADIM DAHA ATILDI…

EVREN'İN SINIRI VAR MI?

Space Mag Türkiye / Teknoloji