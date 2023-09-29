Bethesda'dan Elder Scrolls hayranlarına sürpriz: The Elder Scrolls: Castles mobil oyunu yayınlandı

Bethesda, The Elder Scrolls serisinin yeni mobil oyunu olan Elder Scrolls: Castles'ı Android kullanıcılarına sunmaya başladı. Oyunda oyuncular bir Tamriel kalesinin yöneticisi rolünü üstlenerek kaynakları yönetecek, görevler verecek, silah ve zırh üretecek ve düşmanlardan korunacak. Oyunun iOS için çıkış tarihi henüz belirsiz.

Bethesda son aylarda bütün odağını Starfield'a çevirmiş durumda. Bu da Elder Scrolls hayranlarının bir süre daha yeni oyunu beklemesi gerektiğini gösteriyor. Ancak Bethesda'dan sürpriz bir hamleyle The Elder Scrolls: Castles isimli yeni bir mobil oyun geldi.

The Elder Scrolls: Castles Android için yayınlandı

Bethesda, The Elder Scrolls serisinin yeni mobil oyununu sessiz sedasız şekilde yayınladı. Elder Scrolls: Castles adlı yeni oyun ilk olarak sadece Google Play Store üzerinden Android kullanıcılarına sunulmuş durumda. Mobil oyun, 2015 yılında sunulan Fallout Shelter'ı anımsatan kale simülasyonu formatıyla, fantezi serisini akıllı telefon ve tabletlere getiriyor.

Castles'da oyuncular bir Tamriel kalesinin yöneticisi rolünü üstlenecek. Oyuncuların kaynakları yönetmeleri, vatandaşlara görevler vermeleri, silah ve zırh üretmeleri ve topraklarını ejderhalar gibi düşmanlardan koruması gerekecek. Oyuncuların ayrıca kaleyi özelleştirebileceği ve yükseltebileceği de belirtildi.

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Fallout Shelter'da olduğu gibi hem gerçek zamanlı hem de sıra tabanlı bir oynanış olacak. Karakterleri görevlere gönderirken veya istilacılarla savaşırken sıra tabanlı bir oynanış olacak, ancak kale içi görevlendirmeler gerçek zamanlı yürütülecek.

Oyuncular; Khajiit ve Argonians gibi Elder Scrolls'un bilinen ırklarından karakterler alabilecek. Başarı savunmalar ise krallığı geliştirirken aynı zamanda yeni alanlar açacak.

Fallout Shelter kıyamet sonrası Fallout dünyasını mobile taşıyarak büyük bir başarı elde etmişti. Castles da bu formatı Tamriel dünyasıyla tekrarlamayı hedefliyor. Şimdilik sadece Android'de mevcut olan Castles'ın iOS'a ne zaman çıkacağı belirsiz.

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