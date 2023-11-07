Berlin Yer Altı Otoparkları Binlerce Eve Temiz Enerji Sağlayabilir

Yapılan bir araştırmaya göre Berlin yer altı otoparkları, ürettiği ısı sayesinde binlerce eve temiz jeotermal elektrik sağlayabilir. Araba motorlarının yaydığı ısı, yeraltı suyunun sıcaklığını artırarak enerji üretimine olanak sağlıyor.

Yıllar ilerledikçe enerjiye olan ihtiyaç haliyle artıyor. Bu sebepten dolayı insanoğlu çareyi farklı farklı yollardan arıyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre Berlin yer altı otoparkları, ürettiği ısı sayesinde binlerce eve temiz jeotermal elektrik sağlayabilir. Peki bu nasıl mümkün oluyor?

Berlin yer altı otoparkları nasıl enerji üretebilir?

Araba motorlarının yaydığı ısı şehrin otoparklarını çevredeki topraktan daha sıcak hale getiriyor, bu da yeraltı suyunun sıcaklığını artırıyor. Bu, su kalitesi için bir tehdit oluşturabilir ama aynı zamanda bir fırsat da sunuyor; enerjiyi açığa çıkarmak ve evleri ısıtmak için ısı pompalarını kullanmak.

Bu vesileyle 5.000'den fazla yer altı otoparkından alınan modellemeye göre, yalnızca Berlin'de 14.660 eve ısı sağlamaya yetecek kadar enerji yeraltı suyuna aktarılıyor. Martin Luther Üniversitesi Halle-Wittenberg'den yer bilimci Maximilian Noethen, "Bunun, yeraltı suyundan enerji çıkarma ve böylece onu soğutma ve kalitesini artırma avantajına sahip olacağını" açıklıyor.

Araştırmacılar sonuca varmak için yalnızca Berlin'e değil, Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin çeşitli şehirlerindeki 31 yer altı otoparkına da baktılar. Araştırmaları sürekli olarak bu otoparkların yıl boyunca yeraltı suyunu ısıttığını gösterdi. Yer altı otoparklarındaki trafik hacmi, yeraltı suyuna yakınlığı ve ortam yeraltı suyu sıcaklıkları, üretilen ısı miktarını etkileyen en büyük faktörlerdi.

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Avrupa şehirlerindeki yeraltı suyu sıcaklıkları, küresel ısınmanın bir sonucu olarak onlarca yıldır artıyor ve bu durum, içme suyunun büyük bir kısmının çekildiği yeraltı suyunun kalitesini etkileyebilir. MLU Yer Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü'nden Profesör Peter Bayer, "Bu gelişmenin çeşitli önlemlerle kontrol edilmesi gerekiyor" diye uyarıyor.

Yeraltı suyundan gelen ısı Berlin gibi bir şehrin ısıtma ihtiyacını tek başına karşılamaya yetmese de araştırmacılar, jeotermal enerji potansiyelinin bunun çok ötesine geçtiğine ve sürdürülebilir ısı sağlanmasına önemli bir katkı sağlayabileceğine inanıyor.