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Beget'e siber saldırıda bulut verileri kayboldu, 1000'den fazla sunucu inceleniyor

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Beget, 1-2 Kasım gecesi altyapısına yapılan siber saldırıda VPS, bulut depolama ve Kubernetes verilerinin kaybolduğunu bildirdi. 1000'den fazla sunucu incelenirken e-posta altyapısının yaklaşık yüzde 80'i yeniden çalışıyor; kullanıcı verisinin ele geçirildiğine dair bulgu yok.

Rusya'nın önde gelen internet barındırma ve bulut hizmetleri sağlayıcılarından Beget, altyapısına düzenlenen siber saldırı sonucunda bulut sistemlerindeki verilerin kaybolduğunu ve hizmetlerin yeniden başlatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Beget'ten yapılan açıklamada, 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece şirketin altyapısına geniş çaplı siber saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırganların merkezi yönetim sistemlerine erişerek verileri silmeye yönelik komutlar çalıştırdığı aktarılan açıklamada, sanal sunucular (VPS), bulut depolama ve Kubernetes altyapısındaki verilerin kaybolduğu belirtildi.

Açıklamada, içerik dağıtım ağı (CDN) ile IP adreslerine ilişkin ayarların da silindiği, sunuculardaki verilerin ise büyük bölümünün korunduğu ifade edildi.

Beget'in açıklamasında, internet sitelerine ait dosya yedeklerinin önemli kısmının kurtarıldığı ve hizmetlerin yeniden devreye alınması için 1000'den fazla sunucunun tek tek incelendiği bildirildi.

Elektronik posta altyapısının yaklaşık yüzde 80'inin yeniden çalışır duruma getirildiği belirtilen açıklamada, hizmetlerin tamamen normale döneceği tarihe ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, kullanıcı verilerinin saldırganlar tarafından ele geçirildiğine ilişkin bulguya rastlanmadığı ancak müşterilere şifrelerini ve erişim anahtarlarını değiştirmeleri tavsiye edildi.

2007'de kurulan Beget, Rusya'da internet sitelerinin barındırılması, alan adı kaydı, bulut sunucu, veri depolama ve kurumsal dijital altyapı hizmetleri sunuyor.

Kaynak: AA
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