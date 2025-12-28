Türkiye'nin İki İnsansız Savaş Uçağından Başarılı Uçuş

CEVDET YILMAZ: CAYDIRICI GÜCÜMÜZÜ ARTIRMAKTA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuyla ilgili sanal medya hesabından açıklama yaptı, Yılmaz, "İki insansız savaş uçağı (Kızılelma) otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yol arkadaşlıkları görülmeye değer! Havacılık ve savunma sanayinde dünyada ilklere imza atmaya devam eden ve 86 milyona bu gururu yaşatan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Bu büyük dönüşüme liderlik yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Bu başarıların genç nesillere örnek olmasını, özgüven aşılamasını ve daha büyük hedeflere ulaşma yolunda ışık tutmasını temenni ediyorum. Güçlenen havacılık ve savunma sanayimiz; caydırıcı gücümüzü artırmakta, bağımsızlığımızı pekiştirmekte ve nitelikli istihdam ile katma değeri yüksek ihracatla toplumsal refahımızı yükseltmektedir. Nice ilklere ve yeniliklere" dedi.

BAKAN YERLİKAYA: DÜNYADA BİR İLK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlemiz dünyada ilklere imza atmaya devam ediyor. İki insansız savaş uçağı otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleşti. Bu, dünyada bir ilkti. Ülkemizin gurur kaynağı olan bu teknolojik hamlelerde emeği geçenleri yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.