TÜRKİYE'nin ilk insansız savaş uçağı olarak tasarlanan Bayraktar KIZILELMA PT-4, agresif tırmanış ve manevra testini başarıyla tamamladı.

Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA PT-4'ün, uçuş testlerine devam ediliyor. Bu kapsamda, gerçekleştirilen agresif tırmanış ve manevra test uçuşunda, Bayraktar KIZILELMA PT-4 görevi başarıyla tamamladı. Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test uçuşuna ilişkin görüntüleri NSosyal hesabından paylaştı.