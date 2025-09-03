Haberler

Bayraktar KIZILELMA PT-4, Agresif Tırmanış ve Manevra Testini Başarıyla Tamamladı
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA PT-4, test uçuşlarında agresif tırmanış ve manevra testlerini başarıyla geçti. Uçak, Baykar Teknoloji tarafından geliştirildi.

TÜRKİYE'nin ilk insansız savaş uçağı olarak tasarlanan Bayraktar KIZILELMA PT-4, agresif tırmanış ve manevra testini başarıyla tamamladı.

Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA PT-4'ün, uçuş testlerine devam ediliyor. Bu kapsamda, gerçekleştirilen agresif tırmanış ve manevra test uçuşunda, Bayraktar KIZILELMA PT-4 görevi başarıyla tamamladı. Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test uçuşuna ilişkin görüntüleri NSosyal hesabından paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
