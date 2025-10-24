Bayraktar AKINCI TİHA, EHDEN Tatbikatında Uçuşunu Tamamladı
Baykar Teknoloji tarafından üretilen Bayraktar AKINCI taarruzi insansız hava aracı, EHDEN tatbikatındaki uçuşunu başarıyla tamamlayarak yeteneklerini sergiledi. Selçuk Bayraktar, tatbikata ait görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.
BAYRAKTAR AKINCI taarruzi insansız hava aracı (TİHA), EHDEN tatbikatı uçuşunu tamamladı.
Baykar Teknoloji tarafından üretilen Bayraktar AKINCI'nın geliştirme ve test çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen EHDEN tatbikatı uçuşunu tamamlayan AKINCI, yeteneklerini sergiledi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tatbikata ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıp, Bayraktar AKINCI'nın milli savunma kabiliyetine katkısına dikkat çekti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji