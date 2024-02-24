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Baykar, Türkiye'nin yapay zeka dil modeli T3 AI'LE'yi duyurdu

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Baykar, Türkiye'nin büyük dil modeli olan T3 AI'LE'yi duyurdu. T3 AI'LE, metin üretmek, metni yabancı dile çevirmek, yazım ve dilbilgisi düzeltme gibi alanlarda kullanılabilir.

Teknolojinin bir ürünü olan yapay zeka alanında son yıllarda ciddi gelişmeler yaşandı. Bunun için Microsoft, Google ve OpenAI gibi yabancı şirketler bir yana yerli firmalar da boş durmuyor. Baykar da bunlardan birisi.

Makine imalat ve savunma şirketi olan Baykar, son dönemlerde yapay zeka ile ilgili çalışmalarıyla biliniyor. Bu kapsamda Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz aylarda üzerinde çalıştıklarını açıkladığı Türkiye'nin büyük dil modeli olan T3 AI'LE'yi duyurdu. İşte T3 AI'LE ile ilgili tüm detaylar…

Türkiye'nin yapay zeka dil modeli T3 AI'LE ile tanışın!

Selçuk Bayraktar, kısa süre önce resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile Türkiye'nin büyük dil modeli T3 AI'LE'yi duyurdu. T3 Vakfı öncülüğünde Türkçe için geliştirilen bu dil modeli için resmi sosyal medya hesabı da oluşturuldu.

Türkiye'nin Büyük Dil Modeli: @T3Aile

Türkçe için geliştirdiğimiz dil modeline gönüllü olarak katkıda bulunabilir, ilerlemesine destek olabilirsin??#T3Ai'lemize gönüllü olmak için

??https://t.co/intJU5Y55e ?? pic.twitter.com/YLMo63YYfE

— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 24, 2024

T3 AI'LE'nin tam olarak nerede kullanılacağı şimdilik bilinmiyor. Metin üretmek, metni yabancı dile çevirmek, yazım ve dilbilgisi düzeltme veya ChatGPT benzeri bir araç geliştirmek için kullanılabilir. Yakın zamanda bununla ilgili bir açıklama yapılacaktır.

Dijital dünyada Türkçe konuşan #BirAilenVar ????

Türkçe için geliştirilen büyük dil modeli #T3Ai'lemize gönüllü olarak katkıda bulunabilir, ilerlemesine destek olabilirsin??

?? Başvuru için: https://t.co/2zW3wCFyKO pic.twitter.com/uhqujjgzvS

— T3 AI'LE (@T3aile) February 24, 2024

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre herkes, bu büyük dil modeline gönüllü olarak katkıda bulunabilir ve ilerlemesine destekte bulunabilir. Bunun için linki paylaşılan başvuru formu kullanılabilir.

Başvuru formu için buraya tıklayabilirsiniz.

Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz aylarda düzenlenen Uluslararası startup zirvesi Take Off'ta bu proje ile dil bariyerlerini aşmak ve küresel ölçekte etkileşimde bulunmak için kullanıcı dostu bir çözüm sunmayı amaçladıklarını açıklamıştı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? T3 AI'LE'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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