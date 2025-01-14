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Baykar, ilk uydusunu uzaya fırlattı

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Baykar'ın uydu alanındaki şirketi FERGANİ'nin ilk uydusu FGN-100-d1, SpaceX ile uzaya fırlatıldı.

Baykar, uzay projesi kapsamında ilk uydusunu uzaya fırlattı. Baykar, iştiraki Fergani Uzay'ın "FGN-100-d1" isimli uydusunu, SpaceX'in Transporter-12 misyonu ile yörüngeye gönderdi.

FIRLATMA BAŞARILI GEÇTİ

FGN-100-d1, Falcon 9 roketiyle ABD'nin California eyaletinde yer alan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nde diğer 131 faydalı yükle başarılı şekilde uzaya fırlatıldı.

"UZAY ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "20 yıllık hedefimize vardıktan sonra hedef biraz daha öteye taşındı ve uzay çalışmalarına başladık" ifadelerini kullanmış, yaklaşık 2 yıldır devam eden Fergani projesi kapsamında, küresel konumlama sistemi inşa etmeyi amaçladıklarını açıklamıştı.

Baykar, ilk uydusunu uzaya fırlattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Teknoloji
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMAJESTIK:

Bugün uydusunu hazırlıyoruz, yarın kendi füzelerimizle yollarız, Herşey adım adım ilerliyor, yolunuz açık olsun vatan millet sevdalıları..

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Haber YorumlarıMh Sn:

Hayırlı olsun

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Haber YorumlarıSadık:

Troller sessiz ,heykelci yokmu

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Haber YorumlarıBartuhan:

Helal olsun be sana Selçuk hocam sonunda birşeyleri başarıyoruz, sonunda dışarıya bağlı kalmayacağız eskiden Almanya yada diğer ülkeler araba üretirken bizim ülke şapka peşinde olmasaydı çoktan çok ülkeyi geçerdikte işte…

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Haber YorumlarıSuat GÖNÜLTAŞ:

BAYKARIN İŞİ RAST GELSİN ÖZEL SEKTÖRÜN EN GÜVENİLİRİ

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Şimdi süper zekalar firlaticinin yabancı olduğunu yazarlar, biraz çalistirsalar şu beyni de mundar olmasa, Allah yardımcınız olsun baykar

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıDemir D:

SpaceX....Made in USA

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

PKK YA TESLİM OLDULAR HEPSİ HIKAYE

Yorum Beğen5
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Haber YorumlarıKagan Kutlu:

ulan makarnacilar Roketi yapan ABD li şirket fırlatan ABD üssü.böyle işlerde para varsa herşey olur.Baykari çabasından dolayı kutluyorum.

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Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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