Bayburt Üniversitesinde "Milli Teknoloji Atölyesi" kurulacak

Güncelleme:
Bayburt Üniversitesi, 'TÜBİTAK 4003-T Milli Teknoloji Atölyeleri Destek Programı' kapsamında 30 milyon lira bütçe ile tam donanımlı bir Milli Teknoloji Atölyesi kuracak. Atölye, öğrencilerin teknoloji yarışmalarındaki başarılarını artırmayı hedefliyor.

Bayburt Üniversitesi bünyesinde, "TÜBİTAK 4003-T Milli Teknoloji Atölyeleri Destek Programı" kapsamında atölye kurulacak.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, 30 milyon lira bütçeyle hayata geçirilecek projenin üniversitenin girişimcilik, yenilikçilik ve milli teknoloji üretimi vizyonunu somut çıktılara dönüştüren kapasite gelişim adımlarından biri olduğu belirtildi.

Milli Teknoloji Atölyesi ve buna entegre edilecek şirketleşme süreci ile üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisi'nin proje geliştirme ve girişimcilik faaliyetlerinin tam kapasiteyle devreye alınacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2026 yılı itibarıyla faaliyete geçmesi planlanan Milli Teknoloji Atölyesi, özellikle öğrencilerin TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarındaki başarılarını artırmayı hedefleyen tam donanımlı bir üretim ve geliştirme merkezi olarak tasarlandı. Atölye bünyesinde CNC tezgahları, 3D yazıcılar, lazer kesim makineleri, elektronik ölçüm ve test cihazları gibi ileri teknoloji üretim altyapıları yer alacak. Öğrenciler ve akademisyenler, projelerini tek çatı altında geliştirerek hızlı ve etkin prototipleme imkanına kavuşacak."

Yıl boyu kesintisiz hizmet verecek atölyenin yalnızca makine parkuru ile değil, aynı zamanda teknoloji yarışmalarına katılan takımlara sağlanacak malzeme tedarik ve teknik destek olanaklarıyla da öne çıkacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in de ifadelerine yer verildi.

Projenin üniversite ve şehir için stratejik önem taşıdığına işaret eden Türkmen, atölyenin faaliyete geçmesiyle öğrencilerin ve araştırmacıların yerli ve milli teknoloji üretim süreçlerine daha etkin biçimde katılmalarını hedeflediklerini kaydetti.

