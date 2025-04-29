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Bayburt BİLSEM Öğrencileri TEKNOFEST'e Katılacak

Bayburt BİLSEM Öğrencileri TEKNOFEST'e Katılacak
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Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören 3 öğrenci, temiz su ve engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik projeleriyle TEKNOFEST'e katılma hakkı kazandı.

Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören 3 öğrenci, geliştirdikleri projelerle TEKNOFEST'e katılma hakkı kazandı.

Öğrenciler Elif Reyyan Ayçiçek, Irmak Buğlem Erkeç ve Azra Beren Araz, temiz suya erişimin kısıtlı olduğu bölgeler ve engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik geliştirdikleri yenilikçi projelerle TEKNOFEST'e hazırlanıyor.

Temiz suya erişimin kısıtlı olduğu bölgelere yönelik proje, afet bölgeleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda güvenli içme suyu teminini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik geliştirilen proje de sosyal fayda sağlamayı ve toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Teknoloji
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