BARKAN İnsansız Kara Aracının Seri Üretimi Başlıyor

BARKAN İnsansız Kara Aracının Seri Üretimi Başlıyor
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HAVELSAN tarafından üretilen BARKAN insansız kara aracı için Savunma Sanayii Başkanlığı, seri üretim kararı aldı. Aracın sahadaki etkinliğinin artırılması için gerekli geliştirmeler yapıldı.

HAVELSAN tarafından üretilen insansız kara aracı BARKAN için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından seri üretim kararı alındı.

HAVELSAN'ın ürettiği orta sınıf birinci seviye insansız otonom kara aracı BARKAN, 2023 yılında envantere alındı. Test, kabul süreçlerini tamamlayan BARKAN'ın, sahadaki kullanımlarından gelen geri bildirimlerle harekat kabiliyeti artırıldı. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde faydalı yük entegrasyonları yapıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın kararıyla BARKAN'ın seri üretimi yapılacak. HAVELSAN, seri üretim kararının ardından, iş ekosistemindeki yetkin alt yüklenici firma ağını genişletti. HAVELSAN, seri üretim kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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