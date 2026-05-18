Balıkesir Teknokent'ten TİKA Özbekistan Program Koordinatörlüğü'ne ziyaret

Balıkesir Teknokent, Özbekistan Rönesas Üniversitesi ve Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi arasında iş birliği kararı alındı.

Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Fethiye Burcu Aydemir, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Oğuz Han, Rönesans Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zokirjon Zikriyayev ve Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ulugbek Khalikov ile birlikte, TİKA Özbekistan Program Koordinatörü Esin Acar ve Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesinde TİKA Özbekistan Program Koordinatörü Esin Acar Ergin'i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede; Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Balıkesir Teknokent, Rönesans Eğitim Üniversitesi ve Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi iş birliğinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle hayata geçirilmesi planlanan akademik, teknolojik, girişimcilik ve dijital dönüşüm odaklı projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda özellikle; girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, ortak eğitim ve sertifika programları, teknoloji transferi süreçleri, üniversite-sanayi iş birlikleri, dijital dönüşüm uygulamaları ve uluslararası proje geliştirme alanlarında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar ele alındı. Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Balıkesir Teknokent tarafından yürütülen uluslararasılaşma vizyonu kapsamında gerçekleştirilen görüşmenin; Türkiye ile Özbekistan arasında teknoloji, inovasyon ve girişimcilik temelli iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı