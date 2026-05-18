Haberler

Balıkesir Teknokent'ten TİKA Özbekistan Program Koordinatörlüğü'ne ziyaret

Balıkesir Teknokent'ten TİKA Özbekistan Program Koordinatörlüğü'ne ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Teknokent, Özbekistan'daki Rönesans Üniversitesi ve Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi ile akademik, teknolojik ve girişimcilik odaklı projelerde iş birliği yapma kararı aldı. TİKA destekli görüşmede dijital dönüşüm ve teknoloji transferi konuları ele alındı.

Balıkesir Teknokent, Özbekistan Rönesas Üniversitesi ve Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi arasında iş birliği kararı alındı.

Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Fethiye Burcu Aydemir, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Oğuz Han, Rönesans Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zokirjon Zikriyayev ve Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ulugbek Khalikov ile birlikte, TİKA Özbekistan Program Koordinatörü Esin Acar ve Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesinde TİKA Özbekistan Program Koordinatörü Esin Acar Ergin'i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede; Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Balıkesir Teknokent, Rönesans Eğitim Üniversitesi ve Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi iş birliğinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle hayata geçirilmesi planlanan akademik, teknolojik, girişimcilik ve dijital dönüşüm odaklı projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda özellikle; girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, ortak eğitim ve sertifika programları, teknoloji transferi süreçleri, üniversite-sanayi iş birlikleri, dijital dönüşüm uygulamaları ve uluslararası proje geliştirme alanlarında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar ele alındı. Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Balıkesir Teknokent tarafından yürütülen uluslararasılaşma vizyonu kapsamında gerçekleştirilen görüşmenin; Türkiye ile Özbekistan arasında teknoloji, inovasyon ve girişimcilik temelli iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıl sır çözüldü

Şehit eşinin tabutunu omuzladı

Boğazların düğümlendiği an

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi

Giderayak son kıyağını yaptı!

Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek

Shakira, Avrupa ülkesini dize getirdi: 60 milyon Euro cepte

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor