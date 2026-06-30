Bakan Kacır: Sağlık endüstrisinde 70 milyar lira yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son 1 yılda sağlık endüstrisinde 161 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 70 milyar lira yatırımı harekete geçirdik ve 5 bin nitelikli istihdamın önünü açtık" dedi.

Ankara Yenilikçi Teşhis ve Tedavi Ürünleri Geliştirme Merkezi Açılış Etkinliği, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji Binası'nda gerçekleştirildi. Bakan Kacır'ın katılımıyla düzenlenen programa, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Video gösterimi sonrası program, açılış konuşmaları ile devam etti.

13 milyon avro büyüklüğünde yatırımla hayata geçen merkezin Başkente, Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Bakan Kacır, son iki yüzyılda bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerin sağlık hizmetlerinde köklü bir dönüşüm sağladığını belirtti. Genetik teknolojiler, yapay zeka ve büyük veri uygulamalarının erken teşhis ile kişiselleştirilmiş tedavilerin önünü açtığını ifade eden Kacır, Türkiye'nin sağlıkta dijital dönüşümü milletin refahı ve insanlığın ortak yararı için değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

"ASELSAN tarafından üretilen yerli kalp akciğer makinesi kullanılarak ilk klinik ameliyat başarıyla tamamlandı"

Son 23 yılda, Milli Teknoloji Hamlesi'ni vizyondan gerçeğe dönüştürmek üzere güçlü bir Ar-Ge ve inovasyon altyapısı oluşturulduğunu belirten Kacır, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla; yüksek teknolojiye sahip şehir hastaneleriyle, yaygın aile sağlığı merkezlerimizle, dijital sağlık uygulamalarımızla ve nitelikli sağlık insan kaynağımızla muazzam bir sağlık altyapısı kurduk. Sağlıkta ülkemizin ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamamıza imkan tanıyan bir teknoloji geliştirme altyapısını da eş zamanlı olarak ülkemize kazandırdık. Tüm dünya çaresizce yoğun bakım solunum cihazı ararken; bizler BAYKAR, Arçelik ve ASELSAN'ın destek ve çabaları ile BİOSYS'in geliştirdiği yerli solunum cihazını 14 günde seri üretime geçirdik. Elbette pandemi, sağlıkta yerli ve milli çözümler üretebilen ve geliştirebilen bir ekosistem inşasının önemini bir kez daha hatırlattı. Savunma sanayii ve yüksek teknolojide elde ettiğimiz kazanımların, sağlık teknolojilerine transferini hızlandırıyor, adım adım başarılı neticeler alıyoruz. Geçtiğimiz hafta, ASELSAN tarafından üretilen yerli kalp akciğer makinesi kullanılarak ilk klinik ameliyat başarıyla tamamlandı" diye konuştu.

"Son 1 yılda sağlık endüstrisinde yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 70 milyar lira yatırımı harekete geçirdik"

Bakan Kacır, sağlık endüstrilerinde atılacak Milli Teknoloji Hamlesi adımlarıyla çok daha büyük başarılara erişmenin mümkün olduğunu vurgulayarak, "Son 1 yılda sağlık endüstrisinde 161 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 70 milyar lira yatırımı harekete geçirdik ve 5 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. Katma değerli üretimi teşvik etmek ve cari açığı azaltmak üzere hayata geçirdiğimiz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; Biyobenzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara, ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eşdeğer ilaçlara kadar toplam büyüklüğü 23 milyar lirayı aşan 36 yatırım projesini destekliyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz; Ar-Ge ile beslenmeyen bir üretim anlayışının sağlık sektöründe katma değer üretmesi, dünya ile rekabet edebilir ürün ve hizmetler sunması mümkün değildir. Sağlık gibi hata payının sıfır olduğu, doğrudan insan hayatına dokunan bir alanda; Ar-Ge ve üretim, birbirinden ayrı düşünülemez. Bu anlayışla; TÜBİTAK burs ve destek programlarımızla sağlık alanında teknoloji geliştirme kabiliyetimizi geliştirmek üzere son 23 yılda 14 bin 344 projeye ve 18 bin 175 bilim insanı ile gencimize 82 milyar lira destekte bulunduk" ifadelerini kullandı.

"900'ün üzerinde teknoloji girişiminin araştırma projelerine destek sunduk"

İlaç ve aşı geliştirme çalışmalarına yönelik İyi Üretim Uygulamaları (GMP) standartlarında üretim ve İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) şartların Ar-Ge çalışmalarının yapılabileceği TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü'nün hizmete alındığını dile getiren Kacır, "Bugüne kadar 75 Ar-Ge merkezinin ve teknoparklarımız bünyesinde çalışmalarını yürüten 900'ün üzerinde teknoloji girişiminin araştırma projelerine destek sunduk. Ülkemizin biyoteknoloji araştırma üsleri arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi Hedefli Tedavi Teknolojileri Merkezine 6550 sayılı kanun kapsamında ulusal araştırma altyapısı statüsü kazandırdık. 2016'da Türkiye ilaç pazarında imal ilaçların payı kutu bazında yüzde 79,8, değer bazında yüzde 44,4 seviyesindeyken; geçtiğimiz yıl kutu bazında yüzde 91'in değer bazında ise yüzde 56'nın üzerine çıktık. Tıbbi cihaz tarafında ise 2016 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 19'ken, bugün yüzde 40'a ulaştık. Bugün de ülkemizin biyomedikal teknolojilerinde sahip olduğu yüksek potansiyeli harekete geçirecek AnkaTheraHub'ın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımızın Avrupa Birliği destekli Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hayata geçirilen bu altyapıyı; uluslararası standartlarda akredite laboratuvarları ve yetkin insan kaynağıyla girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin yenilikçi sağlık teknolojilerini geliştirebileceği bir platform olarak kurguladık" dedi.

Kacır, AnkaTheraHub'ın ileri teknoloji altyapısıyla biyoteknoloji ve hassas tıp alanlarında Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini güçlendireceğini belirtti. Merkezin araştırmadan üretime kadar firmalara destek sağlayacağını ifade eden Kacır, biyoteknoloji ve genomik araştırmalara verilen desteklerin artırılacağını, Ulusal Omiks Platformu'nun hayata geçirileceğini ve yerli ilaç ile tıbbi cihaz üretimini güçlendirecek yeni programların devreye alınacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Rektör Ünüvar, Bakan Kacır'a hediye takdim etti. Protokolün kurdele kesimiyle program sonlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı