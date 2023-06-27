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Bakan Kacır, milli gözlem uydusu İMECE'den gelen ilk görüntüyü paylaştı

Bakan Kacır, milli gözlem uydusu İMECE'den gelen ilk görüntüyü paylaştı

Teknoloji Haberleri

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli gözlem uydusu İMECE'nin Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı bir görüntüyü paylaştı.

Bakan Kacır, milli gözlem uydusu İMECE'den gelen ilk görüntüyü paylaştı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli gözlem uydusu İMECE'nin Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı bir görüntüyü paylaştı.

Bakan Kacır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ediyor. İMECE'nin Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı bir görüntü" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Teknoloji

Mehmet Fatih Kacır TOGG Teknoloji Haberler

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