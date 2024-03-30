Avrupa'da Şubat Ayında En Çok Satılan Sıfır Kilometre Otomobiller
Türkiye'de her ay başında bir önceki ayın en çok satılan sıfır otomobiller listesi paylaşılıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından aylık olarak paylaşılan verileri sizler için haberleştiriyoruz. Peki Avrupa'da durumlar ne? Avrupa'da en çok satan sıfır kilometre otomobiller hangileri? İşte detaylar…
Avrupa'da Şubat ayında en çok satılan sıfır kilometre otomobiller!
Avrupa'da 2024 yılının Şubat ayı en çok satılan sıfır otomobiller verileri açıklandı. Listeyi hem sizlerle paylaşmak hem de Türkiye'de en çok satılan otomobiller ile kıyaslamak istedik. İşte karşınızda Avrupa'da en çok satılan sıfır otomobiller listesi:
Dacia Sandero: 20 bin 797
Tesla Model Y: 19 bin 760
Volkswagen Golf: 19 bin 940
Peugeot 208: 18 bin 476
Citroen C3: 17 bin 787
Skoda Octavia: 16 bin 587
Toyota Yaris Cross: 15 bin 760
Renault Clio: 15 bin 2
Volkswagen T-Roc: 13 bin 975
Peugeot 2008: 13 bin 900
Her ay hazırladığımız listelerde genelde ilk iki sırada Renault Clio ve Fiat Egea yer alıyor. Ancak Avrupa piyasasına baktığımızda özellikle Dacia'nın büyük bir atılım yaptığını görmek mümkün. Özellikle Avrupa'daki fiyat politikası ve müşteri istekleri konusunda araçlara ekledikleri donanımlara bakıldığında birinciliğin normal olduğunu da görebiliyoruz.
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Şubat ayında en çok satılan markaları sıralamasına baktığımızda ise bizleri şöyle bir tablo karşılıyor:
Volkswagen: 95 bin 511
Toyota: 69 bin 521
Peugeot: 57 bin 987
Skoda: 57 bin 638
BMW: 54 bin 501
Renault: 49 bin 348
Mercedes-Benz: 48 bin 708
Dacia: 46 bin 111
Audi: 45 bin 664
Hyundai: 39 bin 738
Peki siz Avrupa'da en çok satılan otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…