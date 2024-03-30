Türkiye'de her ay başında bir önceki ayın en çok satılan sıfır otomobiller listesi paylaşılıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından aylık olarak paylaşılan verileri sizler için haberleştiriyoruz. Peki Avrupa'da durumlar ne? Avrupa'da en çok satan sıfır kilometre otomobiller hangileri? İşte detaylar…

Avrupa'da Şubat ayında en çok satılan sıfır kilometre otomobiller!

Avrupa'da 2024 yılının Şubat ayı en çok satılan sıfır otomobiller verileri açıklandı. Listeyi hem sizlerle paylaşmak hem de Türkiye'de en çok satılan otomobiller ile kıyaslamak istedik. İşte karşınızda Avrupa'da en çok satılan sıfır otomobiller listesi:

Dacia Sandero: 20 bin 797

Tesla Model Y: 19 bin 760

Volkswagen Golf: 19 bin 940

Peugeot 208: 18 bin 476

Citroen C3: 17 bin 787

Skoda Octavia: 16 bin 587

Toyota Yaris Cross: 15 bin 760

Renault Clio: 15 bin 2

Volkswagen T-Roc: 13 bin 975

Peugeot 2008: 13 bin 900

Her ay hazırladığımız listelerde genelde ilk iki sırada Renault Clio ve Fiat Egea yer alıyor. Ancak Avrupa piyasasına baktığımızda özellikle Dacia'nın büyük bir atılım yaptığını görmek mümkün. Özellikle Avrupa'daki fiyat politikası ve müşteri istekleri konusunda araçlara ekledikleri donanımlara bakıldığında birinciliğin normal olduğunu da görebiliyoruz.

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili 30 dakikada rekor kırdı!

Şubat ayında en çok satılan markaları sıralamasına baktığımızda ise bizleri şöyle bir tablo karşılıyor:

Volkswagen: 95 bin 511

Toyota: 69 bin 521

Peugeot: 57 bin 987

Skoda: 57 bin 638

BMW: 54 bin 501

Renault: 49 bin 348

Mercedes-Benz: 48 bin 708

Dacia: 46 bin 111

Audi: 45 bin 664

Hyundai: 39 bin 738

Peki siz Avrupa'da en çok satılan otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…