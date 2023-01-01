"Telefonunda ne var?" video serimizde bu kez konuğumuz Atakan Özyurt oldu. Videoda Atakan Özyurt'un telefonunda ne…

"Telefonunda ne var?" video serimizde bu kez konuğumuz Atakan Özyurt oldu. Videoda Atakan Özyurt'un telefonunda ne var? Sorusunun cevabını verdik. Sevilen serimizin yeni ve eğlenceli videosu sizlerle.

Atakan Özyurt'un telefonunda ne var?

Hakkı Alkan, SDN ofisinde Atakan Özyurt ile buluştu. Buluşmada keyifli bir sohbet eşliğinde iPhone kullanan Özyurt'un telefonunda ne olduğuna baktık. Dilerseniz lafı uzatmadan sizi video ile baş başa bırakalım.

Selen Özyurt YouTube kanalı: https://youtube.com/@selenozyurt

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Oldukça sade ve işlevsel uygulamalar kullanan Özyurt, Apple uygulamaları yerine Google ve Microsoft uygulamalarını daha sık kullanıyor.

Telefonundaki uygulamaları samimiyetle videomuzda gösteren Atakan Özyurt, tüm ödemelerini manuel yaptığını, takvimde yapılacak şeyleri not aldığını da vurguluyor.

Videoda havalimanında herkese AirDrop üzerinden gönderdiği fotoğraf ise renkli anlar yaşattı.