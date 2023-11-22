Asus, SSD ile Ekran Kartını Birleştirdi: Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD

Asus, oyuncular için tasarlanmış entegre M.2 yuvasına sahip Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD modelini duyurdu. RTX 4060 Ti SSD, Nvidia'nın RT ve Tensor çekirdeklerine yer verirken, aynı zamanda doğrudan 2280 NVMe SSD takabilme özelliğiyle de öne çıkıyor. Asus tarafından sağlanan soğutma sistemi/SSD entegrasyonu ise SSD'yi daha verimli çalışmasını sağlıyor.

Bilgisayar dünyası için SSD'ler kaçınılmaz bir depolama aracı haline geldi. Asus ise bu konudaki inovasyonunu konuşturarak SSD ile ekran kartını birleştirdi. Asus, oyuncular için tasarlanmış entegre M.2 yuvasına sahip Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD modelini duyurdu.

Asus GeForce RTX 4060 Ti SSD neler sunuyor?

RTX 4060 Ti SSD; ray-tracing ve DLSS 3.5 gibi yapay zeka özellikleri için Nvidia'nın RT ve Tensor çekirdeklerine yer veriyor. Ancak doğrudan 2280 NVMe SSD takabilme özelliğiyle de öne çıkıyor. Bu destek, anakarttaki M.2 yuvasına ek olarak yeni bir depolama imkanı sağlıyor.

Daha da önemlisi ise Asus tarafında ekran kartı için sağlanan soğutma sistemi/SSD entegrasyonu oldu. Şirketine iddiasına göre yenilikçi tasarım, SSD'yi, standart yuvalara kıyasla yüzde 40'a kadar daha soğuk tutmaya yardımcı olacak. Çift fan ve soğutucu ped sayesinde M2 yuvası, uzun süreler daha verimli çalışacak.

21312312312

RTX 4060 Ti'ı baz alan yeni model, bir adet 8 pinli güç konektörü ile çalışıyor. Bu da çoğu anakart sistemine dahil edilebileceği anlamına geliyor. Asus, optimum hızlar için PCIe Gen 5 özelliklerini kullandığını ifade etti. Ayrıca SSD ve CPU arasında doğrudan iletişim sağlamak için birincil PCIe yuvasına takılmasını öneriyor.

GeForce RTX 4060 Ti özellikleri:

GPU: AD106

CUDA: 3072

Hafıza: 8-16 GB GDDR6

Bellek arabirimi: 128 bit

TGP: 115W

TDP: 110W

DLSS: 3

Peki siz SSD'li Asus ekran kartı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.