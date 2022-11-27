Asus'un yeni ve en güçlü bilgisayarlarından Asus Proart StudioBook OLED 16 5600 modelini inceledik.

Asus Proart StudioBook OLED 16 5600 inceleme!

ProArt Studiobook 16 OLED stüdyo dizüstü bilgisayar ile her zaman istediğiniz, ancak asla mümkün olduğunu düşünmediğiniz zahmetsiz yaratıcı deneyimi sunmak için üretilmiş. Sertifikalı, renk doğruluğu 16 inç 4K OLED HDR 16: 10 ekran, güçlü AMD Ryzen 9 5900HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 3070 grafik kartı, büyük miktarda bellek, gelişmiş ultra hızlı depolama, mükemmel G/Ç bağlantı ve çığır açan yeni ASUS Dial ile yaratıcı uygulamalarınız üzerinde ultra hassas parmak ucu kontrolü, ProArt Studiobook 16 OLED, en iyi içerik oluşturucu dizüstü bilgisayarlardan.

ProArt Studiobook 16 OLED, en zorlu, kaynağa en çok ihtiyaç duyan projeleri bile halletmeniz için ihtiyacınız olan tüm ham performansı sunuyor. Güçlü AMD Ryzen 9 5900HX işlemci, hızlı NVIDIA GeForce RTX 3070 grafik kartı, dünyanın en hızlı SSD'lerinden birine sahip.

Dizüstü ayrıca 16 GB'a kadar yüksek hızlı RAM ile esnek bir bellek yapılandırmasına sahip. En üst düzey profesyoneller için tasarlanmış en üst düzey profesyonel dizüstü bilgisayar.

Zahmetsiz çoklu görev için 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı bir AMD Ryzen 9 5900HX işlemciyle güçlendirilen ProArt Studiobook 16 OLED, hayal gücünüzün yaratabileceği her şeyi yapabilir. Performans modunu etkinleştirdiğinizde daha da fazla performans elde edersiniz: bu, en iyi performansı elde etmek için fan hızı ayarını otomatik olarak ayarlayarak CPU gücünü sürekli 75 W'a veya geçici olarak 95 W'a yükseltebilir.