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Astrolog Sinan Hoca: 2030'da yeni dünya düzeni başlayacak

Astrolog Sinan Hoca: 2030'da yeni dünya düzeni başlayacak
Haberler
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Haberler
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Astrolog Sinan Hoca, Haberler.com stüdyosunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hoca, çiplenmiş bir sisteme doğru gidildiğini ve 2030 yılında yeni dünya düzeninin başlayacağını belirtti.

Astrolog Sinan Hoca,Haberler.com stüdyosunda sunucu Meltem Şarkışlalı'nın konuğu oldu. Hoca, çiplenmiş bir sisteme doğru gidildiğini vurgulayarak "2030'da yeni dünya düzeni başlayacak" dedi.

"İNSANLAR AŞI YAPTIRARAK GENÇLEŞECEK"

Astrolog Sinan Hoca, Haberler.com YouTube kanalında geleceğe dair önemli açıklamalarda bulundu. "İnsanların aşı yaptırarak gençleşeceği yıllara gidiyoruz" diyen Hoca, sözlerine şöyle devam etti;

"Dünyanın yeni düzenine 'check up' yapmak istiyorlar. 2 adım var. 2026'da büyük olasılıkla yeni dünya düzeninin ilk adımı atılacak, 2030'da da yeni dünya düzeni başlamış olacak. Eski ile yeninin çatışması, varolma savaşı, kendi benliğini gösterme gibi hem ekonomik hem siyasi hem yaşamsal savaşın içinde olacağız."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Teknoloji
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