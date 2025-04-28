ASELSAN, TEKNOFEST KKTC'de 50. Yıl Dönümünü Kutlayacak

Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Türkiye'ye yönelik ambargolara yanıt olarak 1975'te kurulan ASELSAN, TEKNOFEST KKTC'de teknoloji tutkunu gençlerle hem festival heyecanını hem de 50'nci kuruluş yıl dönümünün mutluluğunu birlikte yaşayacak.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2025, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde 1-4 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa Eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek.

ASELSAN'ın gözü TEKNOFEST'te

ASELSAN, TEKNOFEST KKTC'deki stant alanında oyun değiştirici milli teknolojilerini vitrine çıkaracak. ASELSAN'ın kuruluşu hikayesinde ayrı bir anlamı olan KKTC'de düzenlenecek TEKNOFEST'te 50'nci kuruluş yıl dönümü tanıtım faaliyetleri kapsamında dijital deneyim alanı bulunacak.

Dijital deneyim alanında ASELSAN'ın 1975'ten 2025'e uzanan teknoloji yolculuğunun tüm aşamaları festival ziyaretçilerine anlatılacak. Festival alanının tamamı ASELSAN'ın milli imkanlarla geliştirdiği uzaktan kontrol edilebilen sabit ve hareketli güvenlik kameralarıyla izlenecek. Kameralardan alınan görüntüler, anında TEKNOFEST Güvenlik Merkezine aktarılacak.

"İki coşkuyu birlikte yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Akyol, TEKNOFEST ile gençlerin teknolojiye olan merakını artırmak istediklerini belirtti.

ASELSAN'ın kuruluş hikayesinin KKTC'nin bağımsızlık mücadelesinde yaşanan ambargolarla başladığını ifade eden Akyol, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından ülkemize yönelik ambargoları aşmak amacıyla tohumları atılan ASELSAN'ın 50'nci yaşına ulaşmasının mutluluğunu ve TEKNOFEST heyecanını KKTC'de birlikte yaşayacağız. ASELSAN'ın yarım asır önce yerli telsizleri üretmesi, savunma sanayimizin önemli dönüm noktalarından birisi oldu. Aradan geçen 50 yıl içinde dünyanın dört bir yanına oyun değiştirici teknolojiler ihraç eden bir savunma devine dönüştük. Bu azim ve köklü mazimizle TEKNOFEST gençliğine ilham olduk. Bu nedenle ambargolara karşı bir milletin bağımsız teknoloji isteğinin, kararlılığın ve ASELSAN'ın kuruluş hikayesinin başladığı yer olan KKTC'de Kıbrıslı kardeşlerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyacağız."

Akyol, TEKNOFEST ile KKTC'de yakılan milli teknoloji ateşinin gücüyle oyun değiştirici sistemler geliştirmeye, ihracat odaklı büyümeye ve hayal bile edilemeyen sistemleri gerçeğe dönüştürmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu duygularla, dışa bağımlılıktan tamamen kurtulmamız için fikirleri olan 7'den 77'ye tüm teknoloji tutkunlarını TEKNOFEST KKTC'de büyük heyecana ortak olmaya bekliyoruz." açıklamasında bulundu.