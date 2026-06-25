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ASELSAN'dan yerli kuantum işlemci hamlesi

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ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Süper İletken Kuantum İşlemci Birimi (QPU) Geliştirilmesi Projesi için imzalar, SSB Kuantum Programı Tanıtımı Toplantısı'nda atıldı.

ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Süper İletken Kuantum İşlemci Birimi (QPU) Geliştirilmesi Projesi için imzalar, SSB Kuantum Programı Tanıtımı Toplantısı'nda atıldı.

ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülecek 4 yıllık proje kapsamında, kuantum bilgisayarların bileşenlerinden biri olan Süper İletken Kuantum İşlemci Birimi'nin yerli ve milli olarak geliştirileceği kaydedildi. Kuantum bilgisayarların hesaplama gücündeki oyun değiştirici etkisi sayesinde savunma sanayii, siber güvenlik ve kriptoloji, ilaç, kimya, finans ve malzeme bilimi gibi birçok sektörde devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşanması hedefleniyor. Bugün dünyada teknoloji şirketleri, araştırma merkezleri ve kamu destekli programların odağında yer alan kuantum teknolojilerinin, geleceğin stratejik rekabet alanlarından biri olarak görüldüğü aktarıldı.

KUANTUM BİLGİSAYARLARIN İŞLEMCİ BİRİMİ YERLİ OLARAK GELİŞTİRİLECEK

Yapılacak çalışmalarla birlikte; Türkiye'nin kuantum donanım alanında teknolojik bağımsızlığının sağlanması, kritik kuantum bileşenlerinde dışa bağımlılığın azaltılması, yoğun madde fiziği, mikrodalga mühendisliği, elektronik, kuantum bilgi teorisi gibi alanlarda yetkinlik artışı ve araştırma geliştirme çalışmalarına altyapı kazandırılması, savunma, iletişim ve bilgi güvenliği alanlarında kuantum teknolojileri altyapısının oluşturulması, kuantum teknolojileri için ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve TÜBİTAK UME ile çalışılacak. QPU tasarımlarının uzun süredir yapıldığı projede, ASELSAN'da birimlerin seri üretimi için gerekli altyapı yatırımları da tamamlanıyor.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, projeye ilişkin değerlendirmesinde, "2021 yılından beri çalıştığımız, geleceğin dünyasını şekillendirecek kuantum teknolojilerinde stratejik bir adım daha attık. ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülecek olan Süper İletken Kuantum İşlemci Birimi Geliştirme Projesi'nde ilk imzalar atıldı. Proje kapsamında geliştireceğimiz süper iletken işlemci birimlerinin üretimlerini, yatırımlarına tüm hızıyla devam ettiğimiz Türkiye'nin ilk süper iletken üretim evinde gerçekleştireceğiz. Eşzamanlı olarak, kuantum çip üretim evini ASELSAN'da hayata geçirecek yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Süperİletken Kuantum İşlemci Birimi Geliştirme Projesi ile kuantum bilgisayarların kalbi sayılan kuantum işlemci birimini yerli ve milli olarak tasarlayıp üretecek, geleceğin teknolojilerinde dışa bağımlılığımızı azaltacak ve ülkemize öncü bir Ar-Ge altyapısı kazandıracağız. Değerli paydaşlarımız Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve TÜBİTAK UME ile birlikte yüksek teknolojide ülkemizi zirveye taşımaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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