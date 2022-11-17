Aselsan'dan heyecanlandıran paylaşım: KORKUT'an bir yanımız olduğu doğrudur

ASELSAN Korkut alçak irtifa hava savunma sisteminin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. ASELSAN paylaşıma, "KORKUT'an bir yanımız olduğu doğrudur" notu düştü.

ASELSAN'dan gururlandıran Korkut paylaşımı geldi. Korkut alçak irtifa hava savunma sisteminin görüntüleri ASELSAN'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

NOT İLE PAYLAŞTILAR

ASELSAN yaptığı paylaşıma "KORKUT'an bir yanımız olduğu doğrudur" başlığı ile paylaşılan görüntülerin adından Korkut alçak irtifa hava savunma sistemi teknik özellikleri de merak ediliyor.

KORKUT ALÇAK İRTİFA HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ NE?

KORKUT Sistemi, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir hava savunma sistemi olmasının yanında , 3 Silah Sistemi Aracı (SSA) ve 1 Komuta Kontrol Aracı'ndan (KKA) oluşan takımlar halinde görev yapacaktır. Ayrıca hareket halinde atış yeteneğine sahip stabilize silah kulesi vardır.

NE ZAMAN ENVANTERE GİRDİ?

Korkut Seri Üretim Sözleşmesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması ve Türkiye'nin alçak irtifa hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 19 Mayıs 2016'da imzalandı. Korkut sistemleri geçen yıl envantere girmeye başladı.