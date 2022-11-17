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Aselsan'dan heyecanlandıran paylaşım: KORKUT'an bir yanımız olduğu doğrudur

Teknoloji Haberleri

Aselsan'dan heyecanlandıran paylaşım: KORKUT'an bir yanımız olduğu doğrudur

ASELSAN Korkut alçak irtifa hava savunma sisteminin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. ASELSAN paylaşıma, "KORKUT'an bir yanımız olduğu doğrudur" notu düştü.

ASELSAN'dan gururlandıran Korkut paylaşımı geldi. Korkut alçak irtifa hava savunma sisteminin görüntüleri ASELSAN'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

ASELSAN yaptığı paylaşıma "KORKUT'an bir yanımız olduğu doğrudur" başlığı ile paylaşılan görüntülerin adından Korkut alçak irtifa hava savunma sistemi teknik özellikleri de merak ediliyor.

Aselsan'dan heyecanlandıran paylaşım: KORKUT'an bir yanımız olduğu doğrudur

KORKUT Sistemi, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir hava savunma sistemi olmasının yanında , 3 Silah Sistemi Aracı (SSA) ve 1 Komuta Kontrol Aracı'ndan (KKA) oluşan takımlar halinde görev yapacaktır. Ayrıca hareket halinde atış yeteneğine sahip stabilize silah kulesi vardır.

Korkut Seri Üretim Sözleşmesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması ve Türkiye'nin alçak irtifa hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 19 Mayıs 2016'da imzalandı. Korkut sistemleri geçen yıl envantere girmeye başladı.

Haberler.com / Yavuz Selvi - Teknoloji

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