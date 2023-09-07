ASELSAN, ASELPOD Hedefleme Podu'nu Hava Kuvvetleri'ne teslim etti

ASKERİ Elektronik Sanayi (ASELSAN) tarafından yürütülen ASELPOD Hedefleme Podu Geliştirme ve Entegrasyon Projesi'nde 14'üncü seri üretim saha kabul testleri tamamlanıp, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı gerçekleştirildi.

?Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ASELPOD Hedefleme Podu Geliştirme ve Entegrasyon Projesi kapsamında 14'üncü seri üretim saha kabul testleri tamamlanıp, teslimatı gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, projeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "En keskin milli teknolojik gözümüz ASELPOD, gelişmeye devam ediyor. Dünyanın en ileri teknolojileri, dünyanın en iyi savaş pilotlarının emrinde Hava Kuvvetlerimizin gücüne güç katıyor. Savaş uçaklarında en kritik görevlerden birini üstlenen ASELPOD sisteminin geliştirilmesinde emeği geçen ASELSAN personelini ve alt yüklenicilerini tebrik ediyorum" dedi.