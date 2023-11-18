Ark: Survival Ascended, Steam'de büyük başarı elde etti

Studio Wildcard'ın orijinal Ark: Survival Evolved oyununun Unreal Engine 5 ile yeniden yapımı olan Ark: Survival Ascended, Steam'de önemli bir başarı elde ederek piyasaya sürüldüğü ilk iki hafta içinde çok fazla kopya sattı. Oyunun performans sorunlarına rağmen, yayıncı Snail, Inc. oyunun uzun vadeli başarı potansiyeline güvendiğini belirtti.

Studio Wildcard'ın orijinal Ark: Survival Evolved oyununun Unreal Engine 5 ile yeniden yapımı olan Ark: Survival Ascended, Steam'de önemli bir başarı elde ederek piyasaya sürüldüğü ilk iki hafta içinde çok fazla kopya sattı. Studio Wildcard'ın sahibi olan yayıncı Snail, Inc. çıkışı başarılı olarak ilan etti ve bunun oyunun yolculuğunun sadece başlangıcı olduğunu vurguladı.

Ark: Survival Ascended, Steam'de 600.000 kopya sattı

Oyun piyasaya çıktıktan sonra Steam'in en çok satan oyunlar listesinde hızla üst sıralara yükselmesine rağmen, oyuncular oyunun genel deneyimini etkileyen performans sorunlarıyla karşılaştı. Şu anda Ark: Survival Ascended, %56'lık 'karışık' bir Steam kullanıcı incelemesi puanına sahip.

Studio Wildcard bu optimizasyon sorunlarını kabul ediyor ve oyuncu deneyimini iyileştirmek için yamalarla bunları düzeltmek için aktif olarak çalışıyor.

Ark: Survival Ascended'ın Kasım ayı sonunda Xbox ve PlayStation'da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak, bazı hayranlar daha önce duyurulan çıkış pencerelerindeki gecikmeler nedeniyle şüpheci olmaya devam ediyor.

Ubisoft, Assassin's Creed Mirage oyuncularını dinledi: O özellik geliyor!

Çıkıştan bu yana karşılaşılan zorlukları kabul eden Studio Wildcard, oyunu iyileştirmeye ve oyuncuların bildirdiği sorunları ele almaya kararlı. Bu ilk engellere rağmen yayıncı, oyunun uzun vadeli başarı potansiyeline olan güvenini dile getirdi.

Ark: Survival Ascended'in YouTube ve Twitch'teki popülaritesi, YouTube'da yayınlandıktan sonraki 24 saat içinde en çok canlı yayınlanan oyun olması ve Twitch'te yayınlanan ilk altı oyundan biri olması ve çıkış gününde 5,6 milyon dakikadan fazla izlenmesi de fazlasıyla dikkat çekiyor.

Snail, Inc. Ark'ın bu platformlardaki performansından memnun olduğunu ve oyunun özellikle merakla beklenen konsol sürümleriyle birlikte dünya çapında daha geniş bir kitlenin ilgisini çekmeye devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Steam'deki başarı ve yayın platformlarındaki olumlu tepkiler Ark: Survival Ascended için güçlü bir grafiğe işaret ediyor ve geliştiriciler devam eden güncellemeler ve yamalarla oyuncular için daha sorunsuz ve daha keyifli bir deneyim sağlamak için aktif olarak çalışıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.