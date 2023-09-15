Arçelik Tadı Var ®? Probiyotik Yoğurt & Kefir Makinesi İncelemesi

Doğal süt, yoğurt ve kaymak. Bu üçlü muhtemelen almamız gereken protein miktarını bizler için karşılıyor. Fakat özellikle lezzetli bir yoğurt yapmak oldukça zor. Bunun için ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan sizlere Arçelik Tadı Var ®? Probiyotik Yoğurt & Kefir Makinesi ürününü inceledi. İşte detaylar…

Köy yoğurdunu evlerde yapmak! İşte Arçelik Tadı Var Yoğurt ve Kefir Makinesi

Bu videomuzda teknolojinin sadece telefon veya bilgisayar odaklı değil evlerdeki yoğurt bakraçlarında bile değişiklik yarattığını gösteriyoruz aslında. Bu videomuzda ShiftDelete.Net'in kurucusu Hakkı Alkan sizlere Arçelik'in Tadı Var ®? Probiyotik Yoğurt & Kefir Makinesi ürününü inceliyor. Hazırsanız işte videomuz ve iyi seyirler…

Arçelik Tadı Var®? Probiyotik Yoğurt & Kefir Makinesi satın almak için: https://bit.ly/3PmZvPm

Arçelik ile birlikte "probiyotik yoğurt" artık çok daha kolay ve bulunabilir bir hale geliyor. Marketlerden hazır olarak satın aldığınız probiyotik yoğurtlar, normal yoğurda göre 1.5 kat daha fazla probiyotik içerirken Arçelik Tadı Var ®? ile yapılan probiyotik yoğurtlar 6 kat daha fazlasını içeriyor.

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Geleneksel Yoğurt, Probiyotik Yoğurt, Kefir ve Süzme Yoğurt çeşitlerini, tek bir makinede yapmanıza imkan sağlayan Arçelik Tadı Var ®? tüm bu ürünleri kendisine ait özel cam kaplar içerisinde yapıyor. Cam sağlıktır mottosu izleyen marka bu sayede hiçbir gıda ürünün plastik vb. maddeler ile temas etmesine olanak vermiyor.

Lezzet Sensörü ile ağız tadınıza göre farklı tatlarda; tatlı, normal, ekşi yoğurt elde edebilirsiniz. Lezzet Sensörü sayesinde cam kaplar ile her seferinde istediğiniz tatta yoğurt (tatlı/normal/eksi) yapabilirsiniz. Böylece aile içlerindeki ekşi yoğurt mu tatlı yoğurt mu kavgası da son buluyor. Herkesin damak zevkine göre bir yoğurt yapmak oldukça basit.

Ürünün geri kalan özelliklerini videomuzda anlattık. Daha fazlası için ShiftDelete.Net YouTube kanalına abone olmayı unutmayın!