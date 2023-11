Arçelik, fırın ve fryer özelliklerini tek bir üründe buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, A Fry serisiyle çok sevilen fryer özelliğini ankastre fırına taşıdı. Ürünün fryer özelliği ile az yağlı ya da yağsız, lezzetli kızartmalar yapılırken, buhar destekli pişirme özelliği sayesinde yemekler suyunu kaybetmeden, yumuşacak şekilde pişiriliyor.

A Fry'ın özel tasarımlı delikli tepsi tasarımı, sıcak havanın yiyeceklerin etrafında dolaşmasını sağlayarak yiyecekleri çıtır hale getiriyor. Geniş iç hacmi ile tek seferde birkaç çeşit kızartmayı tüm aileye yetecek miktarda pişirebiliyor. Arçelik ankastre fırınların gelişmiş motor ve ızgarası sayesinde pişirilen yiyeceğin çevrilmesi gerekmiyor. Böylece her seferinde aynı kalitede pişirme yapılabilirken, elektrik tasarrufu sağlanıyor.

Görme engellilere özel Braille alfabeli pano ve akıllı pişirme teknolojileri

A Fry'ın mekanik saatli modellerinde, fırının düğmelerinin bulunduğu pano bölümünde görme engelliler düşünülerek, Braille alfabesi kullanıldı. Ayrıca kullanıcılara, teleskopik ray sistemi ile tepsiyi fırın içinde kolayca hareket ettirmek gibi kolaylıklar da sunuyor.

A Fry fırın, sağlıklı ve pratik kızartmalar yapmayı sağlayan kızartma özelliğini, aksesuarları, SmartBake teknolojisi ve SteamWell Plus buhar destekli pişirme teknolojileri ile birleştiriyor.

A Fry, SteamWell Plus buhar destekli pişirme teknolojisi ile fırın kapağını açmadan hazneye eklenen suyu, buhara dönüştürerek pişirme yapabiliyor. Bu sayede hamur işleri güzelce kabarıp, dışları çıtır çıtır pişerken içleri yumuşacık kalıyor. Et ve tavuk yemekleri de suyunu kaybetmeden çok daha yumuşak pişiyor. İki farklı buhar seviyesi ayarı ile yemekler tam istenen kıvamda pişirilebiliyor.

SmartBake Pro teknolojisi ise nem sensörleri ile hamurlu gıdaların pişirme süresini otomatik olarak sonlandırıyor. Smart Areo Pro yeni gelişmiş motor teknolojisi ile yüksek enerji tasarrufu ve homojen pişirme sağlıyor. Homewhiz uygulamasından seçilen yemeğin türüne göre fanın hızı ve yönünü otomatik ayarlayarak, her yerini eşit derecede pişiriyor. Gelişmiş BLDC motor teknolojisi sayesinde de fırının sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa ulaşarak, pişirme boyunca sabit kalıyor.

Et probu da et pişirmeyi herkes için kolaylaştırıyor. Uzun ince sensörlü uç kısmı ete, diğer ucu da fırının yan duvarındaki yuvasına yerleştirilen et probu, pişirme süresini otomatik olarak ayarlayıp, tam zamanında sonlandırarak, hassas pişirme yapabiliyor.

Kolay temizleme ve tek tuşla servis

Buharlı temizleme fonksiyonu seçilerek 80 derecede 20 dakika çalıştırmak, hiçbir kimyasal temizleyici kullanmadan temizleme yapmaya imkan sağlıyor. A Fry'da bulunan yan katalitik duvarlar da görüntü kirliliğine ve kötü kokulara neden olan yağ atıklarını emerek temizlemeyi kolaylaştırıyor. A Fry Ankastre fırın tepsisi paslanmaz çelikten yapıldığı için hem sağlıklı hem de bulaşık makinesinde kolaylıkla yıkanabiliyor.

Fırındaki "Destek Servis" tuşu, Arçelik'in Türkiye'nin her yerine uzanan servis ve garanti desteğini de bir adım daha öteye taşıyor. Tuşa 3 saniye basılı tutulunca, müşteri temsilcisi 15 dakika içinde arayarak hızlı teknik servis çözümlerine ulaşılması sağlanıyor.