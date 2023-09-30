Apple, yapay zeka alanında ChatGPT alternatifi üzerinde çalışıyor

Son aylarda teknoloji devlerinin yapay zekaya milyonlarca dolar yatırım yaptığını görüyoruz. Apple ise rakiplerine kıyasla nispeten sessiz kalmayı tercih etti. Ancak Apple CEO'su Tim Cook daha fazla yapay zeka araştırmacısı alacaklarını ve ChatGPT alternatifi geliştireceklerini söyledi.

Apple aktif olarak ChatGPT alternatifi üzerinde çalışıyor

Apple CEO'su Tim Cook'un açıklamaları şirketin yapay zeka dünyasına hızlı bir şekilde adapte olmak istediğini gösteriyor. Yatırımcılarla yapılan bir toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cook, İngiltere'de yapay zeka araştırmalarını hızlandıracaklarını söyledi.

Apple CEO'su, "Yapay zeka alanında işe alım yapıyoruz, evet ve bu nedenle işe alımların artmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı. Hangi projelere odaklanılacağı açıklanmamış olsa da, Siri yerine kullanılabilecek bir sohbet botunun gelmesi bekleniyor.

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Geçtiğimiz aylarda şirket içerisinde "AppleGPT" olarak adlandırılan bir projenin geliştirilmeye başlandığı biliyoruz. Ancak Cook'a göre yapay zeka zaten Apple'ın ürünlerine entegre edilmiş durumda. Watch'ta Düşme Tespiti, Çarpışma Tespiti, Afib tespiti, EKG uygulaması ve iPhone'da ise yazı tahmini gibi örnekler bulunuyor.

Cook ayrıca Apple'ın ChatGPT gibi üretken yapay zeka teknolojilerini araştırdığına dair söylentileri de kabul etti. Açıklamasında, "Üretken yapay zekayı da araştırıyoruz, yani evet, üzerinde çalıştığımız çok şey var" dedi.

Apple'ın İngiltere'de yapay zekaya yönelik işe alımlarına odaklanması, Siri'nin de rafa kaldırılacağını gösteriyor. Sesli asistan yerine yepyeni bir sohbet botu iPhone'lara entegre edilebilir.

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