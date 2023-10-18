Apple Watch'ta Ekran Titreme Sorunu

Apple Watch kullanıcıları, her zaman açık modunda ekranın titremesi veya yanıp sönmesi sorunuyla karşılaşıyor. Apple, sorunun farkında ve hata kaynağını araştırıyor.

Apple Watch gündelik hayatımızda büyük bir yer tutan akıllı cihazlar arasına girdi. Özellikle telefonla çok haşır neşir olan kullanıcılar için vazgeçilmez bir ürün olan akıllı saatler yanında bazı sorunları da birlikte getirdi. Apple son günlerde bu tarz bir problem ile boğuşuyor. İşte Apple Watch her zaman açık modunda ekran titreme sorunu ve detayları…

Apple Watch her zaman açık modunda ekran titreme sorunu neden oluyor? İşte detaylar…

Bazı Apple Watch sahipleri, her zaman açık modu etkinleştirildiğinde ekranın titremesi veya yanıp sönmesiyle ilgili bir sorun yaşıyor. Bu ilk etapta ekran panelinden kaynaklı bir sorun gibi gözükse de arka planda daha farklı bir problemin olduğu belirlendi. Konuyla ilgili yapılan yorumlarda ekranın eski televizyon ekranları gibi titreyip kapandığı ve daha sonra tekrar açıldığı belirtiliyor.

İyi haber Apple'da sorunun farkında. Konuyla ilgili gelen servis notlarına göre Apple hata kaynağını araştırıyor. Salı günü gönderildiği bildirilen notta, sorunun hangi Apple Watch modellerinde yaşandığı belirtilmese de, raporlar yakın zamanda piyasaya sürülen ve watchOS 10'dan başlayarak sonraki sürümleri çalıştıran Apple Watch Ultra 2 modelinde yaşandığı belirtiliyor.

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Sorun yukarıda da bahsettiğimiz gibi ekranın titreyip kapanması ve daha sonrasında tekrar açılması ile devam ediyor. Ara ara tekrarlanan bu sorun en çok "ekran her zaman açık" modundayken tekrar ediliyor. Konuyla ilgili bir sorun daha gündeme getirildi fakat bu problem Apple arıza kaydı notlarında şimdilik yer almıyor. Gelen bilgilere göre saat fonksiyonlarında değişimler yaşanıyor.

Yurtdışı kaynaklı birkaç forumda bahsedilen sorun Watch modellerinin ekranı açılırken fonksiyon simgelerinin belirli bir süre pembe renk aldığını daha sonrasındaysa düzeldiğini belirtiyor. Bu esnada saat fonksiyonlarını kullanmak ise mümkün olmuyor. Konuyla ilgili olarak Apple'ın yeni bir güncelleme yayınlayarak sorunları gidermesi bekleniyor.