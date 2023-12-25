Apple, giyilebilir teknoloji dünyasının da en güçlü isimlerinden birisi haline geldi. Teknoloji devi, 2023'ü eylül ayında tanıttığı bir dizi ürünle kapattı. Genel anlamda baktığımızda oldukça iyi bir yılı geride bırakan şirket, ilginç bir karar aldı.

Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, ABD Apple mağazasından kaldırıldı

Apple, tıbbi cihaz şirketi Masimo ile devam eden patent anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir uğraş veriyor. İncelemeler sona erdi ve şirket, Apple Watch yasağı ile karşı karşıya geldi. Bu yüzden Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, ABD'deki Apple mağazasından kaldırıldı.

ITC'nin Ekim ayında Apple Watch'un kandaki oksijen özelliğinin iki Masimo patentini ihlal edip etmediğine ilişkin inceleme başlattı. 60 gün süren incelemeler bitti ve ABD'de Apple Watch yasağı başladı. ABD Başkanı Joe Biden, bu kararı veto etme yetkisi bulunmasına rağmen hiçbir şey yapmaması, Apple tarafında tepki yarattı. Ek olarak Apple, 26 Aralık'ta ABD Federal Devre Temyiz Mahkemesi'ne itirazda bulunacak.

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Apple Watch Ultra 2 özellikleri

ÖzellikDeğerEkran2,1 inç LTPO OLED, 456 x 456 pikselİşlemciS9 SIPBatarya36 saat (normal kullanım) 72 saat (güç tasarrufu modu)GPSEvetLTEEvetWi-FiEvetNFCEvetBluetoothEvetSu geçirmezlik44 FTMaksimum çalışma yüksekliği9 bin metre

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