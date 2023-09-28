Apple Watch Series 9'un Özellikleri ve İncelemesi

Apple Watch Series 9, yeni özellikleriyle dikkat çekiyor. Su, toz ve çizilmelere karşı dayanıklı olan saat, çift dokunma hareketi gibi özellikler sunuyor. İşlemci gücü ve depolama kapasitesiyle de öne çıkan Watch Series 9, kullanıcılarına yüksek performans sağlıyor.

Apple tarafından geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Watch Series 9, "Double Tap" (çift dokunma hareketi) gibi yeni özellikleriyle merak konusu oldu. Sihirli Elma editörü Osman Furkan Şahin sizler için Apple Watch Series 9'un kutusunu açtı.

Apple Watch Series 9 neler sunuyor?

Su, toz ve çizilmelere karşı dayanıklı bir yapıya sahip olan Watch Series 9, 41 mm ve 45 mm'lik iki farklı boyut seçeneğiyle birlikte geliyor. 2000 nit tepe parlaklığa sahip Retina LTPO OLED ekrana yer veren akıllı saat, Always on Display özelliğini destekliyor.

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Tasarım açısından Watch Series 8'e benzeyen cihaz, Apple'ın karbon nötr hedefindeki ilk akıllı saat oldu. Bu kapsamda kutu içeriğinde güç adaptörü yer almıyor. Kutuda Watch Series 9, kordonu, USB-C kablosu ve Watch Manyetik Hızlı Şarj Cihazı bizleri karşılıyor.

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Çift çekirdekli yeni Apple S9 işlemciden güç alan akıllı saat, önceki modele kıyasla çok daha verimli ve güçlü bir şekilde çalışacak. 308mAh bataryadan beslenen Watch Series 9, 18 saate kadar kullanım vadediyor. 64GB dahili depolamayla birlikte geliyor.