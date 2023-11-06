Bir süredir Apple Watch kullanıcılarından batarya ve şarj ömrüyle ilgili şikayetler geliyor. Bununla alakalı forumlarda başlatılan tartışmalar ile Apple durumdan haberdar oldu. Markadan gelen son açıklama ile sorunun çözümüyle alakalı bilgiler verildi. İşte Apple Watch şarj sorunu ve detayları…

Bir süredir Apple Watch kullanıcılarından batarya ve şarj ömrüyle ilgili şikayetler geliyor. Bununla alakalı forumlarda başlatılan tartışmalar ile Apple durumdan haberdar oldu. Markadan gelen son açıklama ile sorunun çözümüyle alakalı bilgiler verildi. İşte Apple Watch şarj sorunu ve detayları…

Apple Watch'ların şarjı bir anda bitiyor: İşte sorunun çözümü hakkında açıklama!

Geçtiğimiz haftalarda özellikle Reddit forumlarında ortaya çıkan sorunla ilgili bir çözüm bekleniyordu. Yapılan paylaşımlara göre Watch'ların şarjları hızlıca bitiyor. Son Apple Watch güncellemesinin ardından başlayan sorunla ilgili Apple'a çeşitli şikayet bildirimleri gitti. Marka konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Şikayet bildirimlerine bakıldığında sorunun yalnızca yeni Apple Watch serilerinde değil (Series 9 ve Ultra 2) Apple Watch Series 4 gibi eski nesillerde de yaşandığı görülüyor. Konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda Apple Watch'ların marka tarafından belirtilen sürenin çok altında kaldığı ve saatlerin şarjının çok hızlı bir şekilde bittiği görülüyor. İlk etapta eski saatler için pil sağlığı ile alakalı olduğu düşünülen bu sorunun yeni seri saatlerde de olmasıyla birlikte yazılımsal bir hata olduğu ortaya çıktı.

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Apple, konuyla ilgili hazırlanan raporunda Watch kullanıcılarının yaşadığı şarj sorununun farkında olduklarını ve konuyla ilgili çözüm hazırlıklarına başladıklarını belirtti. Şirket, watchOS 10 için bir yazılım güncellemesi ile düzeltmenin yakında paylaşılacağını belirtti. Ancak yeni fix güncellemesinin ne zaman yayınlanacağı hakkında bir bilgi verilmedi.

Raporda sorunun hangi seri cihazlarda görüldüğü veya ne kadar yaygın olduğu ile alakalı bir detay paylaşmadı. Ancak kullanıcıların yaptığı paylaşımlara bakıldığında bir Watch Series 9 kullanıcısının saatini bir günde 3 kere şarj etmek zorunda kaldığı, Apple Watch Series 7'nin ise pilini yalnızca 30 dakika içinde %25 oranında tükettiği görülüyor.

Peki siz Apple Watch saatinizde şarjın hızlı bitmesi ile ilgili bir sorun yaşadınız mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın…