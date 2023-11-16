Apple Watch, Kadran Değiştirme Özelliğini Geri Getiriyor

Apple Watch gündelik hayatımızda büyük bir yer tutan akıllı cihazlardan biri oldu. Hem tasarım hem de özellik bakımından kullanıcılardan tam not almayı başaran Apple Watch, watchOS 10 ile birlikte terk edilen popüler olan kadran değiştirme özelliğini geri getirecek. İşte detaylar!

Kadran özelliğini manuel olarak etkinleştirmek gerekiyor!

Akıllı saatler, günlük hayatımızın bir parçası haline gelmeyi başardı. Akıllı saat denildiği zaman akla gelen ilk isimlerden biri de Apple oluyor. Apple Watch modelleri, sahip olduğu özellikler ve tasarım ile kullanıcılarının beğenisini kazanmayı başarıyor.

Tüm bunlarla birlikte Apple, watchOS 10 ile birlikte Apple Watch arayüzünde birçok değişiklik yaptı. Bu değişiklikler arasında watchOS 10'un artık kullanıcıların farklı saat yüzleri arasında hızlı geçiş yapmasına izin vermemesi yer aldı. Ancak ortaya çıkan haberlere göre bu durum değişiyor.

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Bu hafta başlarında geliştiricilere ve genel beta test kullanıcılarına watchOS 10.2 beta 3 sürümü sunuldu. Bu sürümle birlikte saat yüzleri arasında geçiş yapmak için Apple Watch ekranını kaydırma özelliği de geri geliyor.

Daha öncesinde saat görünümünü değiştirmek için ekrana bir saniye basmak ve ardından Digital Crown'u kullanarak listede gezmek gerekiyordu. Apple'ın bu özelliğini kaldırması birçok kullanıcının tepkisine neden oldu. Ancak görünen o ki söz konusu özellik tekrar akıllı saatlere geliyor.

Öte yandan şunu da belirtmek gerekiyor ki bu özellik beta sürümde varsayılan olarak etkin değil. Bunun yerine Apple Watch'unuzun ayarlarında manuel bir şekilde etkinleştirmeniz gerekiyor. Böylece uygulamayı eskisi gibi kullanmanız mümkün oluyor. Güncel sürüm olan watchOS 10.1, geçtiğimiz ay piyasaya sürüldü. Ayrıca bu sürümle Apple Watch modelleri için Çift Dokunma hareketi de etkin hale geldi.

Peki, siz Apple Watch saat kadranı özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!