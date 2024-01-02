Apple Watch, hayat kurtaran özellikleri ile teşekkür maillerine cevap veriyor

Apple Watch, hayat kurtaran özellikleri ile önemli başarılar kazanmaya devam ediyor. Her ne kadar şirketin başında patent davası belası olsa da olumlu gelişmeler de yaşanmıyor değil. Bu anlamda iki ayrı kullanıcı, akıllı saat için teşekkür maili yazdı. Ancak kimse böyle bir yanıt beklemiyordu.

Apple Watch iki kez hayat kurtardı! Teşekkür mailine sürpriz cevap

Son günlerde kandaki oksijeni sayma özelliği nedeniyle ABD'de satışı yasaklanan son model Apple Watch'lar şirketin de canını sıkıyor. Buna karşın moralleri düzelten gelişmeler de yaşanmıyor değil. Bu anlamda iki ayrı hikayede Tim Cook teşekkür maillerine bizzat yanıt verdi.

İlk vakada babası Michael Gallegos'a Apple Watch hediye eden Nick, gece yarısı babası uyurken bir bildirim aldı. Apple Watch Aile Paylaşımı özelliği sayesinde Nick babasının kalbinin gerektiğinden daha yavaş attığını öğrendi. Nick babasını hastaneye götürdü ve babasının kalp hastalığı erkenden tespit edildi.

Nick Gallegos ise babasının ameliyatı sonrası, Apple'a bir teşekkür maili yazdı. Bu mailden yalnızca iki saat sonra Tim Cook, teşekkür mailine bizzat yanıt verdi. Cook "Babanızın tıbbi yardım almasına ve ihtiyaç duyduğu tedaviyi almasına sevindim. Hikayesini bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Lütfen ona elimden gelenin en iyisini yapın" diye cevap verdi.

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İkinci vaka da ise midesi bulanan Profesör Christopher Oakley, yatağına uzanıyor ve baygınlık geçiriyor. Sabah kalktığında göğsünde bir ağrı hissediyor. Hastaneye eşiyle birlikte giden Oakley'in kalbi ise hastaneye gidene kadar sakinleşiyor. Doktorlar hastayı eve yollamak isterken, Oakley Apple Watch'ı olduğunu söylüyor. Akıllı saat üzerinden geçmiş kalp ritimleri kontrol edildiğinde ise hastanın kalp krizi geçirdiği anlaşılıyor. Bu sayede de hayat kurtaran Apple Watch için Christopher Oakley bir teşekkür maili yazıyor.

Mailde ise Oakley şu ifadelere yer veriyor:

"Sizin ve ailenizin, size yalnızca zamanı söyleyen değil, aynı zamanda hayatınızı da kurtaran bir ürün yaratmak için gösterdiğiniz çabayı gerçekten takdir ediyorum"

Tim Cook'da bu vakada da hayat kurtaran Apple Watch için üç saat içinde "İyi olmanıza çok sevindik" şeklinde geri dönüş yapıyor.