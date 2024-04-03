Apple Watch'a 'dijital havuz görevlisi' özelliği geliyor

Apple, yüzme havuzlarında boğulma riskine karşı uyarıda bulunacak yeni bir Apple Watch özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik,'dijital havuz görevlisi' (cankurtaran) olarak adlandırılan bir patentte belirtiliyor. Kullanıcıları, havuzun derin kısmına gitmeleri durumunda uyaracak ve cankurtarana haber verecek. İşte detaylar…

Apple Watch "dijital havuz görevlisi" (cankurtaran) özelliği için patent başvurusu yaptı

Özellik, Apple Watch'un farklı sensörlerini kullanarak, yüzücünün hareketlerini ve kalp atış hızını izleyerek anormal yüzme davranışlarını tespit edebilir. Bu, bir kişinin boğulma riski altında olabileceğini işaret edebilir.

Uyarı, kullanıcının Apple Watch'una veya havuzdaki boğulma tespit sistemine iletilerek, cankurtaranları uyarabilir. Apple Watch, yüzme konusunda deneyimsiz kişilere de havuzun derin kısmına girdiklerinde uyarı verebilir.

Apple Watch'un sevilen özelliği, iPhone'lara geliyor!

Bu özellik, Apple Watch'un ivmeölçer, jiroskop, GPS ve kalp atış hızı monitörü gibi sensörlerini kullanarak yüzme hareketlerini ve normal yüzme sırasında beklenen kalp atış hızını belirleyebilir. Ayrıca, sensör verilerindeki anormallikler, kişinin tehlikede olabileceğini gösterebilir.

Şu anda sadece bir patent aşamasında olan cankurtaran özelliğinin, gerçeğe dönüşme zamanlaması ve işleyişi hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Eğer Apple bu özelliği hızlı bir şekilde geliştirirse, bu yılın Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC'de bu özelliği tanıtabilir.

Ancak, özelliğin daha fazla geliştirilme süresine ihtiyacı varsa, Apple, "havuz görevlisi cankurtaran" özelliğini bir sonraki Apple Watch ve iPhone lansmanında, genellikle Eylül ayında gerçekleşen bir etkinlikte duyurabilir. Dijital havuz görevlisi (cankurtaran) özelliği, Apple Watch'un hayat kurtarma özelliklerini genişletmeye devam ediyor ve boğulma riskine karşı etkili bir koruma sunmayı hedefliyor.

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