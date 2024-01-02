Apple Vision Pro'nun Piyasaya Çıkış Tarihi Belli Oldu

Daha önce Apple Vision Pro için belirli tarih aralıkları ortaya çıktı. Buna göre VR/AR karma başlık için Ocak sonu ve Şubat başında çıkma ihtimalleri ortaya çıktı. Şimdi ise yeni bir sızıntı da tam tarih karşımıza çıktı. Apple aslında cihazı WWDC 23'de tanıttı. Ancak Apple, Vision Pro piyasaya çıkış tarihi için şimdiye kadar açıklama yapmadı.

Apple Vision Pro piyasaya çıkış tarihi sonunda ortaya çıktı

Mark Gurman'ın 2024 Şubat'ında Vision Pro satışa çıkacak tahmini tutacak gibi görünüyor. Buna göre Apple Vision Pro piyasaya çıkış tarihi 27 Ocak. AR/VR gözlüğü bu tarihte ABD'de piyasaya çıkacak. Buna karşın AR/VR karma sanal gerçeklik gözlüğünün diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı belli değil.

Gurman, daha önce 2024 Şubat ayında Vision Pro sevkiyatlarının başlayabileceğini aktardı. Bu açıdan Vision Pro için 27 Ocak tarihi piyasaya çıkış için uyumlu görünüyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo ise Vision Pro satışları için olumlu görüşlere sahip. Kuo'ya göre sanal gerçeklik gözlüğü, beklenenden çok daha fazla talep görecek. Bu anlamda Kuo, Apple'ın Vision Pro için 500 bin adetlik bir sevkiyat planladığını tahmin ediyor.

Apple'da bu anlamda önlemini aldı. Ortaya çıkan detaylara göre firma, Vision Pro tedariğinde ek üretim için Çinli bir firmayla anlaşma sağladı. Bu firmanın adı ise gizemini koruyor. Bildiğiniz gibi Apple Vision Pro özellikleri dışında 3 bin 499 dolar fiyat etiketiyle de iddialı konumda.

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Daha önce de Apple'ın 2025 yılında daha uygun fiyatlı bir Vision AR/VR gözlük planladığı da ortaya çıktı. Bu modelin de 1500-2500 bandında olması beklentiler arasında. Vision Pro 2'nin çıkış tarihinin 2027 olacağı daha şimdiden sızmış durumda.

Apple Vision Pro özellikleri

Gücünü Apple'ın M2 ve R1 işlemcisinden alan Vision Pro, bağımsız bir cihaz olarak çalışıyor. Cihaz için bir kontrolü bulunmuyor. Uzamsal ses sistemine ve farklı modlara sahip olan sanal gerçeklik gözlüğü, Vision OS işletim sisteminde çalışıyor.

Bağımsız bir cihaz olarak çalışıyor.

Cihaz için bir kontrolcü bulunmuyor.

Uygulamaların nerede konumlanacağı ayarlanabiliyor.

EyeSight teknolojisini destekliyor.

Farklı modlar arasında geçiş yapılabiliyor.

Bir alana birden fazla uygulama yerleştirilebiliyor.

El, parmak ve göz takibi desteği var.

Iris tarama sistemi Optic ID desteğine sahip.

FaceTime deneyimini bambaşka boyuta taşıyor.

Apple M2 ve R1 işlemci.

7,5 mikron genişliğinde pikseller içeren microOLED panel bulunuyor.

Android / Apple Store ile uyumlu.

Uzamsal ses sistemine sahip.

Ses kontrolünü destekliyor.

Vision OS işletim sistemi