Apple Vision Pro için Pencil Geliştirildi

Apple, geçtiğimiz haziran ayında düzenlediği WWDC 2023 etkinliğinde yeni karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu tanıttı. Sektöre yeni bir soluk getiren cihaz, özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı. Son olarak yakın zamanda piyasaya sürülecek Apple Vision Pro için Pencil geliştirildiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Apple Vision Pro için Pencil çıkabilir

Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuru ile Vision Pro'nun 19 Ocak'ta ön siparişlere açılacağı, 2 Şubat'ta ise Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulacağını açıkladı. Bu duyuru ile sanal gerçeklik sektöründe büyük bekleyişi başlatan teknoloji devi, yakın zamanda heyecan verici bir ürünle daha dikkatleri üstüne çekecek gibi görünüyor.

Apple'ın kısa süre önce Pencil ile aynı amaca hizmet edecek bir ürün için patent aldığı ortaya çıktı. Aktarılan bilgilere göre bu ürün, sanal gerçeklikte yazı yazmak, çizmek veya herhangi bir ögeyi seçmek için kullanılacak. Ayrıca yalnızca Vision Pro için değil, iPhone, iPad, Mac ve Watch cihazlarda da kullanılabilecek.

Apple herkese Vision Pro satmayabilir! İşte sebebi

Patentte belirtilen özelliklere göre bu yeni Pencil cihazı, hareket sensörlerine sahip olacak. Bu da Vision Pro üzerinde etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacak. Şu anda geliştirme aşamasında olduğu belirtilen bu cihaz, önümüzdeki aylarda çıkış yapabilir. Tabii bunun için bir garanti verilmediğini belirtmek gerekiyor. Zira Apple'ın halihazırda pek çok patenti bulunuyor ancak tüm bu patentler hayata geçirilmiş değil.

Apple Vision Pro özellikleri

Gücünü Apple'ın M2 ve R1 işlemcisinden alan Apple Vision Pro, bağımsız bir cihaz olarak çalışıyor. Cihaz için bir kontrolü bulunmuyor. Uzamsal ses sistemine ve farklı modlara sahip olan sanal gerçeklik gözlüğü, Vision OS işletim sisteminde çalışıyor.

Bağımsız bir cihaz olarak çalışıyor.

Cihaz için bir kontrolcü bulunmuyor.

Uygulamaların nerede konumlanacağı ayarlanabiliyor.

EyeSight teknolojisini destekliyor.

Farklı modlar arasında geçiş yapılabiliyor.

Bir alana birden fazla uygulama yerleştirilebiliyor.

El, parmak ve göz takibi desteği bulunuyor.

Iris tarama sistemi Optic ID desteğine sahip.

FaceTime deneyimini bambaşka boyuta taşıyor.

Apple M2 ve R1 işlemci.

7,5 mikron genişliğinde pikseller içeren microOLED panel bulunuyor.

Android / Apple Store ile uyumlu.

Uzamsal ses sistemine sahip.

Ses kontrolünü destekliyor.

Vision OS işletim sistemi

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