Apple, M4 Yongalarıyla Mac Serisini Yükseltmeye Hazırlanıyor

Yeni bir rapora göre Apple,M4 ailesinin piyasaya sürülmesiyle bu yılın sonlarında Mac serisinde önemli bir yükseltmeye gidecek. Bloomberg editörü Mark Gurman, Apple'ın en az üç model içerecek ilk M4 yongalarının üretiminde sona yaklaştığını söyledi.

Apple, M4 ile Mac ailesinde yapay zekanın kapısını aralayacak

Apple'ın önümüzdeki iki yıl içinde her Mac modelini yeni M4 ailesiyle güncellemeyi planladığı bildirildi. Geçişin bu yılın sonlarında; yenilenmiş iMac, 14 inç MacBook Pro ve Mac mini ile başlaması bekleniyor. Daha üst düzey 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'nun da M4 ile yenilenmesi hedefleniyor.

2025 yılında ise MacBook Air, Mac Studio ve yeni bir Mac Pro masaüstü bilgisayar için yapılacak güncellemeler bulunuyor. Tüm bu modellerin, M4 serisinden güç alması bekleniyor.

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İddialara göre M4 serisi; giriş seviyesi bir çipin yanı sıra iki yüksek performanslı seçenekten oluşacak. Apple'ın ayrıca macOS güncellemesine entegre edilmiş gelişmiş yapay zeka yeteneklerini de M4 ile sergilemek istediği aktarıldı.

Kod adı "Donan" olan giriş seviyesi M4; nispeten daha ucuz MacBook Pro, MacBook Air ve Mac mini'ye güç verecek. Üst düzey "Brava" çipi ise Mac Studio ve profesyonel seviye dizüstü/masaüstü bilgisayarlar için tasarlanmış durumda.

Apple'ın ayrıca 512 GB'a kadar RAM'li Mac Pro'ya güç sağlamak için "Hidra" M4 çipini geliştirdiği de belirtildi.

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