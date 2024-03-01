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Apple Kimliği Artık Apple Hesabı Olacak

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Apple dünyasında uzun süredir kullanılan Apple Kimliği veya Apple ID'nin değişeceği iddia edildi. Şirketin kullanıcı hesaplarını daha iyi belirlemek adına bu hizmetini 'Apple Hesabı' olarak yeniden adlandıracağı söylentileri ortaya çıktı. Apple Hesabı ile birlikte hizmette bazı değişiklikler de yaşanacak.

Apple dünyasında uzun süredir kullanılan Apple Kimliği veya Apple ID'nin değişeceği iddia edildi. Şirketin kullanıcı hesaplarını daha iyi belirlemek adına bu hizmetini 'Apple Hesabı' olarak yeniden adlandıracağı söylentileri ortaya çıktı. Apple Hesabı ile birlikte hizmette bazı değişiklikler de yaşanacak.

Apple Kimliği yerine Apple Hesabı kullanılabilir

Apple, kullanıcıların ürün yelpazesindeki hizmet ve platformlarla etkileşim biçimini yeniden şekillendirmek istiyor. Bu kapsamda ise Apple ID'yi değiştirmeyi planlıyor. On yılı aşkın süredir kullanılan hizmet, Apple cihazlarında ve uygulamalarında oturum açmak için kullanıldı.

Ancak Apple'ın sunduğu hizmetler iTunes ekosisteminin çok ötesine geçti. Apple Kimliği terimi artık hizmetlerini temsil etmemeye başladı. Apple Hesabı şeklinde yapılacak düzeltme ise şirketin büyüyen ekosistemini daha iyi yansıtacak.

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Apple Hesabı olarak yeniden markalaşma, bu yılın sonlarında iOS 18 ve macOS 15'in piyasaya sürülmesiyle aynı zamana denk gelebilir. Tüm Apple uygulamaları ve hizmetleri için alınacak bu karar, hem mevcut hem de yeni kullanıcıları etkileyecek.

Apple Hesabı değişikliğiyle ilgili ayrıntıların belirsiz olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ancak Apple cihazlarında gizlilik ayarlarını, abonelikleri ve uygulamaları yönetmek için bir merkez görevi görebilir.

Google'ın benzer bir hizmete sahip olduğunu belirtelim. Kullanıcıların hangi cihazlarda oturum açtıklarını görebildiği, aboneliklerini yönetebildiği ve hesaplarını kontrol edebildiği bir hizmet sunuyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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