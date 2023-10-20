Apple'ın yeni nesil 12,9 inç iPad Pro'su LCD ekrana dönüyor

Asya'dan gelen tartışmalı bir rapora göre, Apple'ın yeni nesil 12,9 inç iPad Pro'su OLED panel teknolojisi yerine LCD ekrana dönecek. Bu durum, pek çok iPad Pro bekleyenini şüpheye düşürdü.

Asya'dan gelen tartışmalı yeni bir rapora göre, Apple'ın yeni nesil 12,9 inç iPad Pro'su OLED panel teknolojisini kullanmak yerine LCD ekrana dönecek. Yeni nesil bir OLED teknolojisi beklerken ortaya çıkan bu rapor, pek çok iPad Pro bekleyenini şüpheye düşürdü.

12,9 inç iPad Pro LCD panel mi kullanacak?

Apple'ın bir sonraki iPad Pro modellerinin, üstün OLED panellerini piyasaya süren ilk Apple tabletleri olacağı yaygın olarak bildirildi ve söylentiler, bu modellerin önümüzdeki yılın ortasında sevkiyata başlayacağını öne sürdü. Kafa karıştırıcı yeni bir DigiTimes raporuna göre ise durum tam olarak böyle olacak gibi gözükmüyor.

Tayvan merkezli kurum, artık Apple'ın yakında çıkacak olan 12,9 inç iPad Pro modeli için LCD arka aydınlatmayı kullanmaya geri döneceğini ve bu modeli mevcut 11 inç modelle aynı seviyeye getireceğini iddia ediyor. Mevcut 12,9 inç iPad Pro, Apple'ın "Liquid Retina XDR ekran" olarak adlandırdığı bir mini LED ekrana sahipken 11 inçlik model, daha düşük kalitede LCD tabanlı "Liquid Retina Ekran" kullanıyor.

Raporda, 12,9 inç iPad Pro'da mini LED arka ışıkların kullanılmasının yüksek üretim maliyetinin "daha geniş bir endüstrinin benimsenmesi için bir engel" olduğu ve Apple'ın geleneksel arka ışık teknolojisine geri dönmesinin "şirketin teknolojiye odaklanmasından kaynaklanabileceği" iddia ediliyor.

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Bileşen değişikliklerinin bir sonucu olarak, yeni 12,9 inç iPad'lerin üretiminin başlangıçta "Kasım ayı başlarında" başlaması planlanırken "2024'ün başlarına" ertelenebileceği konuşuluyor. Bir sonraki 12,9 inç iPad Pro'nun mini LED'den geleneksel LCD panel teknolojisine dönmesi, özellikle OLED ekran teknolojisinin belki de geride kaldığı göz önüne alındığında, Apple'ın en kaliteli tableti için büyük bir gerileme olarak değerlendirilecektir.

Elbette bu iddianın doğruluğu kesin değil ama yeni çıkacak iPad modellerindeki en büyük yükseltmenin ekran teknolojisi olması beklenirken böyle bir gerileme yaşanırsa pek çok kullanıcının tepkisine maruz kalması aşikar.

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