Apple'ın macOS Sonoma güncellemesi bu ay karşımızda olabilir

Teknoloji devi Apple, kısa bir süre sonra gerçekleştireceği önemli lansman sebebiyle sıklıkla gündemimize taşınıyor. Dikkat çeken yeni detaylar, macOS Sonoma işletim sisteminin yayımlanacağı tarihin de çok uzak olmadığına işaret ediyor.

Teknoloji devi Apple, kısa bir süre sonra gerçekleştireceği önemli lansman sebebiyle sıklıkla gündemimize taşınıyor. Dikkat çeken yeni detaylar, macOS Sonoma işletim sisteminin yayımlanacağı tarihin de çok uzak olmadığına işaret ediyor.

macOS Sonoma, bu ay karşımızda!

Apple'ın macOS için yayımladığı son güncellemelerin tarihlerini göz önünde bulundurduğumuzda, teknoloji devinin genellikle ekim veya kasım aylarını tercih ettiğini görebiliriz. Fakat son tevatürler, güncellemenin eylül ayı içerisinde yayımlanacağına işaret ediyor.

Apple'ın macOS Sonoma için yayımlamış olduğu son güncellemenin yapım numarası, 'a' harfi ile bitiyor. Bu durum, işletim sisteminin beta güncellemelerinin oldukça kısa bir süre önce tamamlandığına delalet ediyor.

Geçmişten bir örnekle; 2018 yılında yayımlanan macOS Mojave sürümü, 'a' harfi ile biten yapım numarasına sahip son güncellemeyi takiben eylül ayında kullanıcı deneyimine sunulmuştu. Benzer bir durumun Sonoma için de geçerli olabileceği, kuvvetlenen tahminler arasında yer alıyor.

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Apple'ın Eylül ayı içerisinde sunmayı planladığı diğer güncellemeler arasında iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 ve HomePod 17 de yer alıyor. Sonoma güncellemesinin bu seriye dahil edilebileceği kuvvetli bir ihtimal olsa da ekim ayına sarkma ihtimalinin de bulunduğunu belirtmiş olalım.

Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce macOS güncellemesi, bu ay kullanıcı deneyimine sunulabilir mi? Görüşlerinizi ve tahminlerinizi, bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.