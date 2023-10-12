Apple'ın M3 MacBook'ları 2024'e kadar beklememiz gerekebilir

Apple'ın 2024 yılında 3nm çiplere geçiş yapmayı planladığı ve M3 MacBook'ların gelecek yıla kadar piyasaya sürülmeyeceği belirtiliyor. Ancak bazı kaynaklar hala M3 Mac'lerin öncesinde çıkabileceği umudunu taşıyor.

Bir zamanlar ilk M3 MacBook'ların bu ay piyasaya sürüleceğine dair umut olsa da, daha yeni raporlar bunlar için gelecek yıla kadar beklememiz gerekeceğini öne sürdü. Bu durum, Apple'ın 2024 yılında 3nm çiplere geçiş yapmayı planladığını belirten yeni bir tedarik zinciri raporunda da görülüyor. O zamandan önce bazı M3 Mac'leri görebileceğimize dair hala bir umut var.

M3 işlemcili MacBook için neler konuşuldu?

Güvenilir kaynaklar, temmuz ayında ilk M3 Mac'lerin ekim ayında gelmesini bekleyebileceğimizi ve "olası" modellerin arasında iMac, 13 inç MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro'nun yer aldığını bildirdi. En yeni M2 modellerinin (15 inç MacBook Air ve M2 Ultra Mac Studio) piyasaya sürülmesinden biraz kısa bir süre sonra göründüğü için bu durum ister istemez herkese acaba dedirtti.

Acaba Apple gerçekten M2'den M3'e bu kadar çabuk geçiş yapacak mıydı? Bir sonraki ay, güvenilir kaynakların ekim ayında bir M3 Mac mini'nin piyasaya sürülme olasılığına işaret etmesi, ancak MacBook'lardan bahsetmemesiyle işler değişti. Eylül ayına gelindiğinde ünlü analist Ming-Chi Kuo, 2024 yılına kadar herhangi bir M3 MacBook göremeyeceğimizden emindi.

Önümüzdeki beş yıl için dizüstü bilgisayar satışlarını tahmin etmeyi amaçlayan yeni bir Digitimes raporu, küresel sevkiyatların gelecek yıl %4,7 oranında artacağını öne sürüyor ve bunun bir nedeni olarak M3 MacBook'ların piyasaya sürülmesini gösteriyor. 2023'te Arm tabanlı işlemciler kullanılarak üretilen dizüstü bilgisayarların payı muhtemelen artmak yerine azalacak.

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Dizüstü bilgisayar serilerinin çoğunda kendi tasarımı Arm tabanlı CPU'ları benimseyen Apple'ın 2023'te sevkiyatlarda önemli bir düşüş yaşaması bekleniyor. Bu nedenle Apple, 2024'te performans yükseltmesi için TSMC'de 3 nm'lik bir düğüm tarafından oluşturulan CPU'lara geçiş yapmayı planlıyor. Belirtmekte fayda var ki 3nm süreci Apple'ın M3 yongaları için kullanacağı süreç.

Yeni bir MacBook Pro'ya yükseltme yapmayı planlıyorsanız M3 modellerine kadar beklemek isteyebilirsiniz. Zira 5 nm'lik bir süreçten 3 nm'lik bir sürece geçiş, hem güç hem de verimlilik açısından önemli bir artış sağlayacaktır.

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