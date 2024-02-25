Üye Girişi
Haberler

Apple'ın ilk katlanabilir cihazı iPad veya MacBook olacak

Güncelleme:

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte şirketler, bilgisayar, tablet ve telefon gibi elektronik ürünlerin katlanabilen versiyonlarını üretebilmeyi başardı. Teknoloji dünyasında önemli bir devrim olarak görülen bu gelişmeyle birlikte markalar, katlanabilir cihaz üretmek için yarışa girdi. Samsung ve Huawei gibi firmalar bu pazarda büyük bir rekabet içindeyken, teknoloji dünyasının lideri olarak görülen Apple ise henüz ilk katlanabilir modelini geliştirme aşamasında. Son dönemlerde bununla ilgili önemli iddialar ortada dolaşıyor. Son iddiaysa şirketin ilk katlanabilir cihazının iPad veya MacBook olacağını ortaya koydu. İşte ayrıntılar…

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte şirketler, bilgisayar, tablet ve telefon gibi elektronik ürünlerin katlanabilen versiyonlarını üretebilmeyi başardı. Teknoloji dünyasında önemli bir devrim olarak görülen bu gelişmeyle birlikte markalar, katlanabilir cihaz üretmek için yarışa girdi.

Samsung ve Huawei gibi firmalar bu pazarda büyük bir rekabet içindeyken, teknoloji dünyasının lideri olarak görülen Apple ise henüz ilk katlanabilir modelini geliştirme aşamasında. Son dönemlerde bununla ilgili önemli iddialar ortada dolaşıyor. Son iddiaysa şirketin ilk katlanabilir cihazının iPad veya MacBook olacağını ortaya koydu. İşte ayrıntılar…

Apple'ın ilk katlanabilir cihazı iPad veya MacBook olacak

Geçtiğimiz haftalarda Apple'ın katlanabilir iPhone geliştirmek için rakip firmaların ürünlerini satın aldığı ve bunları inceledikten sonra ekran üretiminde sorun yaşadığı için tüm katlanabilir cihaz projesini rafa kaldırdığına dair bir söylenti ortaya atılmıştı. Kısa süre önce çıkan bir iddiaysa bunun tam tersi yönünde.

Apple ilgili güvenilir bir kaynak, şirketin katlanabilir cihaz projesini rafa kaldırmadığını, iPad veya MacBook üzerinde çalıştığını iddia etti. Cihazın geliştirilmesinin ne aşamada olduğu bilinmiyor ancak tamamlanmak üzere olduğu belirtiliyor. Kaynağa göre söz konusu model, 2025 veya daha sonraki yıllarda piyasaya sürülecek. Buna göre katlanabilir iPhone projesi masada değil.

Apple'dan ilginç açıklama! iPhone 15 pil ömrü iki katına çıktı

Apple'ın ilk katlanabilir cihazının iPad veya MacBook olacağı iddiası bir hayli kuvvetli. Bilindiği üzere Samsung, teknoloji devi için ekran üreticiliği yapıyor. Geçtiğimiz günlerde ise Güney Koreli şirketin Apple için ekran geliştiren ekipte bir düzenleme yaptığı, yeni ekibinse 20,25 inç boyutunda katlanabilir ekran üzerinde de çalıştığı öne sürüldü.

iPhone veya iPad'in bu boyutta ekrana sahip olması pek muhtemel görünmediğine göre gözler katlanabilir MacBook'a çevrildi. Önümüzdeki günlerde yeni detaylar ortaya çıkacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple'ın ilk katlanabilir iPad veya MacBook'undan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Samsung Huawei Apple Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Nevşehir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Nevşehir adayı Ali Merve Işık kimdir? Saadet Partisi Muş belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Muş adayı Rıdvan Boz kimdir? Saadet Partisi Muğla belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Muğla adayı Fatih Kocabıyık kimdir? Saadet Partisi Mersin belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Mersin adayı Soner Çontar kimdir? Saadet Partisi Mardin belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Mardin adayı Mehmet Ali Kılıç kimdir? Saadet Partisi Kütahya belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kütahya adayı Ahmet Sunar kimdir? Saadet Partisi Konya belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Konya adayı Abdülkadir Karaduman kimdir? Saadet Partisi Kırşehir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kırşehir adayı Fatma Ekim Terzioğlu kimdir? Saadet Partisi Kırklareli belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kırklareli adayı Mehmet Metin Dursun kimdir? Saadet Partisi Kırıkkale belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kırıkkale adayı Veysel Kutluca kimdir? Saadet Partisi Kilis belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kilis adayı Zeynep Gültekin kimdir? Saadet Partisi Kayseri belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kayseri adayı Mahmut Arıkan kimdir? Saadet Partisi Kastamonu belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kastamonu adayı Hulusi Özbek kimdir? Saadet Partisi Karaman belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Karaman adayı Mehmet Karakaş kimdir? Çalışma saatleri düşecek mi 2024? Mesai saatleri haftada 40 saat mi olacak, kısalacak mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title