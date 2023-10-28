Apple'ın HomePod Ürünü İçin Ekran Özelliği Test Ediliyor

Apple, akıllı ev sistemi olarak lanse ettiği HomePod ürünü için bir ekran özelliği test ediyor. Bu özellikle birlikte HomePod, iPad Mini'yi ekran olarak kullanmayı düşünüyor. Detaylar haberimizde.

Apple'ın akıllı ev sistemi olarak lanse ettiği ve evinizdeki birçok işlemi yerine getiren HomePod ürünü için bir ekran özelliği test ediliyor. Bu özellik ile birlikte HomePod ürünü bir ekran kazanıyor ve daha rahat bir kullanım imkanını size sunuyor. Ancak bu ekran biraz cep yakabilir. Çünkü Apple ürüne ayrı bir ekran getirmek yerine bir iPad'i ekran olarak kullanmayı düşünüyor. İşte detaylar…

iPad Mini HomePod ekranı olarak karşımıza çıkıyor!

Konuyla ilgili haberler 9To5Mac ekibi tarafından ortaya atıldı. Ekip tvOS 17.2 beta kodlarını araştırırken ilginç bir şeyi keşfetti. Buna göre Apple tvOS 17.2 yazılımı markanın 2021'de piyasaya sürdüğü iPad Mini 6 ve sonrasındaki modelleri destekleyecek şekilde güncellendi. Bu güncelleme ile birlikte akıllara bazı soru işaretleri ve ihtimaller geldi. Bunlar arasında en güçlü olan ise HomePod'a bir ekran desteğinin gelebilir olması.

HomePod ve HomePod Mini'nin tvOS'un değiştirilmiş bir sürümünde çalıştığını göz önünde tutarak Apple'ın akıllı bir ekran özelliğine sahip HomePod modeli oldukça makul geliyor. Konuyla ilgili Apple cephesinden bir açıklama veya ipucu yok. Ancak ortaya çıkan güncelleme raporları ve diğer detaylar Apple'ın hoparlör sistemine akıllı bir ekranın geleceğini bizlere işaret ediyor.

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Burada aslında can sıkıcı olan durum bir iPad Mini modelinin işin içine dahil olması. Apple HomePod'a dahili bir ekran yerine iPad Mini ile entegre olacak şekilde bu özelliği getirirse HomePod kullanıcılarının bir de iPad Mini'ye ihtiyacı olacaktır. Bu da Türkiye'de HomePod desteği olmasa da yurtdışından satın alıp kullanan kullanıcılar için ek olarak 18 bin 609 TL, yurtdışındaki kullanıcılar içinse ek 499 dolar anlamına geliyor.