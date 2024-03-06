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Apple, giyilebilir cihazlar alanında yeni ürün Apple Ring'i tanıtabilir

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Apple'ın son zamanlarda giyilebilir cihazlar alanındaki hedeflerini Apple Watch'un ötesine taşıdığı bildirildi. Yeni sızıntılar, şirket içerisinde "Ring" adıyla anılan giyilebilir cihazın prototip aşamasında olduğunu gösterdi. Apple Ring'in tasarımı, kullanıcı deneyimi ve sağlık takibi özellikleriyle dikkat çekeceği belirtiliyor.

Apple'ın son zamanlarda giyilebilir cihazlar alanındaki hedeflerini Apple Watch'un ötesine taşıdığı bildirildi. Bu kapsamda tanıtılma ihtimali en yüksek ürün ise ilk akıllı yüzüğü Apple Ring gibi görünüyor. Yeni sızıntılar, şirket içerisinde "Ring" adıyla anılan giyilebilir cihazın prototip aşamasında olduğunu gösterdi.

Apple Ring erken prototip aşamasında

Diğer Apple ürünlerinde olduğu gibi, Ring'in de tasarım ve kullanıcı deneyimini ön plana çıkaracağı söyleniyor. Yüzüğün gün boyu rahatça takılabilmesi için rakiplerinden daha ince bir gövdeye sahip olması bekleniyor. Sensörler ise bu küçük çerçeveye entegre edilecek.

İşlevsellik açısından Ring, bir ivmeölçer aracılığıyla hareket kontrolü sunacak. Bir yakınlık çipi ise iPhone ve diğer Apple cihazlarıyla bağlanmasına ve verileri senkronize etmesine olanak tanıyacak. Mikrofon ise sesli kontrol özelliğini mümkün kılacak.

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Sağlık ve fitness takibi de Apple Ring'in odak noktası olacak. Sensörler; aktivite, kalp atış hızı, ortam ışığı ve daha fazlası için bilgi toplayacak. Ardından bu bilgilerin Apple Health uygulamasından görülebileceği düşünülüyor.

Apple Watch ve Vision Pro platformuyla entegrasyon olabileceği de iddia edildi. Bu, yeni uzamsal teknolojilerin önünü de açabilir. Ancak Apple'ın bu kapsamda neler sunacağı belirsiz.

Detaylar henüz netleşmemiş olsa da Ring, tıpkı Watch'un akıllı saatler için yaptığına benzer şekilde, akıllı yüzük dünyasını dönüştürecek gibi duruyor. Halihazırda Samsung'un Galaxy Ring ile bu pazara girdiğini hatırlatmak gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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