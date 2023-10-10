Apple, Genshin Impact Oyununu App Store'da Komisyonu Atlatmaya Çalışırken Yakaladı

Apple'ın uzun süredir tartışılan ve Epic Games ile davalık olduğu App Store yüzde 30 komisyon politikasını bir oyun daha delmeye çalıştığı ortaya çıktı. Çinli mobil oyun stüdyosu miHoYo'nun popüler oyunu Genshin Impact, komisyonu atlatmaya çalışırken Apple tarafından yakalandı.

Apple'ın uzun süredir tartışılan ve Epic Games ile davalık olduğu App Store yüzde 30 komisyon politikasını bir oyun daha delmeye çalıştı. Son olarak iPhone 15 sunumunda bile karşımıza çıkan Genshin Impact, komisyonu atlatmaya çalıştı.

Apple, Genshin Impact oyununu, App Store yüzde 30 komisyondan kaçarken yakaladı

Çinli mobil oyun stüdyosu miHoYo, Genshin Impact gibi son döneme damga vuran mobil oyunun geliştiricisi. Şimdiye kadar Apple ile arası oldukça iyi olan oyun firması, App Store yüzde 30 komisyon uygulamasını delmeye çalıştı. Bildiğiniz gibi Apple, uygulama içi ödemeye sadece kendi sistemi içinde izin veriyor. Böylece uygulama ve oyunlar bu ödemelerin yüzde 30'luk kısmını Apple'a ödüyor. Yine uygulama ve oyunların kendi ödeme sistemlerini kullanmaları ise yasak.

Daha önce bu yüzden Epic ile davalık olan e Fortnite'ı App Store'den silen Apple, şimdi de Genshin Impact oyununu yüzde 30 komisyondan kaçmak için benzer bir hile yaparken yakaladı. İşin garip tarafı ise bu Apple'ın iki kere bu hile girişimini yakalamış olması.

Buna göre ilk hile Ağustos ayında karşımıza çıktı. Buna göre miHoYo stüdyosu, yeni bir ödeme yöntemini kendi internet sitesi üzerinden harekete geçirdi. Forum uygulaması üzerinden yapılan bir bağlantı ile oyuncular Apple Store komisyonu ödemeden oyun içi satın alma yapabiliyordu. Ancak Apple Ağustos sonunda bunu fark etti ve Genshin Impact forum uygulamasını App Store üzerinden kaldırdı.

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Daha sonrasında ise miHoYo stüdyosu AliPay üzerinden yüzde 30 komisyon kesilmeden ödeme yöntemini devreye aldı. Ancak Eylül başında da Apple, iPhone kullanıcıları için bu özelliği devre dışı bıraktı.

Apple'ın yüzde 30 komisyon atlatma girişimi sonrası Genshin Impact ve miHoYO için App Store'dan atma gibi girişimlerde bulunmaması ise iki firma arasında ki samimi ilişkiye bağlandı. Özellikle Genshin Impact, iPhone kullanıcıları için en popüler oyunlar arasında.

Oyunun yüksek grafik beklentisi ve iPhone ile uyumu da Apple için önemli. Yine daha önce Tim Cook'da miHoYo genel merkezini ziyaret etti. Buna karşın bu ardı ardına gelen hile girişimi iki firmanın arasını açabilir.