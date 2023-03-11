Apple CEO'sunun bu yıl kazanacağı para dudak uçuklatıyor!

Apple CEO'su Tim Cook 2023'te ne kadar maaş alacak? Tim Cook'un bir yılda kazanacağı miktar azaltıldı. İşte detaylar.

Dünyanın en değerli şirketi Apple, yıllardır Tim Cook tarafından yönetiliyor. Bu yılın başında Apple Ceo'su Cook'un alacağı maaş belli olmuştu. Yıl boyunca kazanacağı miktar yönetim kurulu tarafından onaylandı. 2022'ye kıyasla yüzde 40 daha az kazanacak olan Musk, hisse gelirleriyle birlikte neredeyse 50 milyon dolar alacak.

Apple Ceo'su Cook neredeyse 50 milyon dolar alacak

Yıllık hissedarlar toplantısında konuşan Apple yatırımcıları, Apple'ın finansal hedeflerine ulaşması durumunda CEO Tim Cook için 50 milyon dolara yakın bir ödeme planladı. Paket, 3 milyon dolarlık maaş, 6 milyon dolarlık nakit ikramiye ve 40 milyon dolar değerinde hisse senedi ödüllerini içeriyor.

Bu, Tim Cook'un 2022'de aldığı 99 milyon dolarlık pakete önemli bir düşüşe işaret ediyor. Ancak şirketin yönetici maaşına yaklaşımındaki değişikliği de yansıtıyor. Yeni plana göre, Cook'un ödemeleri şirketin genel performansına bağlı olacak.

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Hissedarlar ayrıca diğer üst düzey Apple yöneticilerinin maaşlarını da belirledi. Buna göre COO Jeff Williams, genel danışman Katherine Adams, satış müdürü Deirdre O'Brien, hizmet şefi Eddy Cue, yazılım başkanı Craig Federighi ve CFO Luca Maestri'nin de aralarında bulunduğu yöneticilerin 2023'te yaklaşık 27 milyon dolar kazanması bekleniyor.

Hissedar toplantısı dahilinde bazı öneriler ise reddedildi. Bunlar arasında Çin'deki fabrikalara olan güven ve ücretler hakkındaki artışlar yer alıyordu. Ayrıca yönetim kurulu üyeleri yeniden seçildi. Al Gore ve Tim Cook'u yönetim kurulundan çıkarılma önerisi kabul edilmedi.

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