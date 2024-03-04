Apple, bütçe dostu iPhone SE 4 için vites arttırdı. 2025'in başlarında piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefonun render görselleri internete sızdı. SE serisinin dördüncü versiyonu sonunda Face ID desteği sunacak. Peki tasarımı nasıl?

iPhone SE 4 CAD görselleri sızdırıldı

Hindistan'da ortaya çıkan CAD görselleri, iPhone SE 4'ün iPhone 14 serisine benzer olacağını gösteriyor. Bu kapsamda Apple, şu anda kullanılan 4,7 inçlik ekrandan vazgeçecek gibi duruyor. Yeni SE; Face ID sensörlerini barındıracak bir çentiğe sahip olacak ve daha büyük 6.1 inçlik ekranla gelecek.

Apple'ın gelişmiş yüz tanıma sistemi ilk kez uygun fiyatlı iPhone modeline taşınacak. iPhone SE 4'ün boyutunun yaklaşık 147.7 x 71.5 x 7.7 mm olması bekleniyor.

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Görseller, iPhone SE'nin çok lensli kamera çıkıntısı yerine Apple'ın basitleştirilmiş tek kameralı tasarımını gözler önüne seriyor. Ayrıca, AB'nin son düzenlemelerine uygun olarak bağlantı noktasında Lightning yerine USB-C olması da dikkatlerden kaçmadı.

Cihazın 48 Megapiksel tek bir arka kamera sunacağına inanılıyor. Yeni iPhone SE modelinin LCD panel yerine OLED ekran ile geleceği de söylentiler arasında. Ayrıca cihazın SE serisinde bir ilk olacak şekilde Touch ID yerine Face ID olacak.

CAD görselleri, iPhone SE 4 tasarımının şimdiye kadarki en net versiyonunu gösteriyor. Yine de Apple'ın bir yıl sonraki planlarının değişebileceğini unutmamak lazım.

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