Apple, Avrupa Adalet Divanı'nda tekrar yargılanacak

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi Apple, Avrupa Adalet Divanı'nın (CJEU) başsavcısı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında alınan kararın hatalı olduğu ve tekrar gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi. Apple, Avrupa Birliği tarafından 13 milyar euroluk bir dava ile karşı karşıya kalmıştı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi olarak kabul gören Apple, elde ettiği başarıların yanı sıra ABD ve Avrupa'da devam eden soruşturma ve dava süreçleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Avrupa Birliği, gözünü şirketin üzerine dikmiş durumda.

AB Adalet Divanı (CJEU): "Mahkeme hata yaptı. Apple tekrar yargılanmalı."

Apple, birkaç yıl önce Avrupa Birliği tarafından 13 milyar euroluk devasa bir davayla karşı karşıya geldi. Uzun süren mahkeme sürecinin ardından Apple, bu cezadan kurtulmayı başardı. Ancak karar, AB Adalet Divanı'nın (CJEU) içine sinmedi. AB Adalet Divanı'nın (CJEU) başsavcısı, hakimlerden kararı bir kez daha değerlendirmelerini istiyor.

ABAD Başsavcısı Giovanni Pitruzzella'ya göre, Apple'ı masraftan muaf tutan 2020 karar verildiği dönem, "bir dizi hukuk hatası" yapıldı ve bu yüzden karar iptal edilip tekrar gözden geçirilmeli. Açıklamada "Genel Mahkeme, belirli metodolojik hataların içeriğini ve sonuçlarını doğru bir şekilde değerlendiremedi." ifadelerine yer verildi.

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Ne olmuştu?

AB Komisyonu, 2003-2014 yılları arasındaki süreçte Apple'ın vergi için İrlanda'dan yasa dışı destek aldığına hükmederek için 15 milyar dolar ceza ödemesine karar verdi. O dönem AB ve Apple arasındaki vergi savaşı Avrupa Birliği Genel Mahkemesi tarafından Apple lehine sonuçlandırıldı.

Mahkeme, AB Komisyonu kararının yeterli kanıtlara dayanmadığını ve vergi kararlarının İrlanda otoriteleri tarafından nesnel olarak verildiğini açıkladı. Bugün gelinen noktada işte tam da burada soru işaretlerinin olduğu belirtiliyor. Apple'ın tekrar yargılanması bekleniyor.